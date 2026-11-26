El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez volvió a hacerse presente en el marcador del fútbol europeo. El atacante tricolor anotó este jueves en el empate 2-2 del Union Saint-Gilloise frente al Lech Poznan, en duelo correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Europa League.

El conjunto belga tuvo que remar contra la corriente tras verse abajo por dos goles en los primeros compases del partido. El Lech Poznan golpeó rápido con anotaciones de Yannick Agnero, al minuto 15, y de Luis Palma, al 18'.

Sin embargo, el Union Saint-Gilloise logró descontar antes de irse al descanso, manteniendo viva la esperanza para el complemento. Ya en la segunda mitad, apareció "La Rola" al minuto 66 para decretar el 2-2 definitivo y sellar una valiosa remontada en casa.

Con este resultado, el equipo de Rodríguez suma 11 unidades y se ubica en la quinta casilla de la tabla general, manteniéndose firme en zona de clasificación directa a los octavos de final a falta de tres fechas para el cierre de esta etapa.