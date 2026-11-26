Barcelona enfrenta a Independiente del Valle en partido reprogramado de la fecha 1 del hexagonal final de la LigaPro

El empate 1-1 entre Barcelona SC e Independiente del Valle, disputado el miércoles 25 de noviembre en el estadio Monumental Banco Pichincha, dejó más espacio para la controversia arbitral y los reclamos por el mal estado de la cancha que para el análisis futbolístico.

El compromiso, correspondiente a la jornada 1 del hexagonal final de la LigaPro (postergado previamente por la fecha FIFA), se jugó bajo una intensa lluvia que condicionó el trámite de principio a fin.

En lo estrictamente deportivo, el conjunto rayado —ya coronado bicampeón nacional— se adelantó en la primera mitad gracias a un autogol de Byron Castillo. Los toreros alcanzaron la igualdad a falta de 15 minutos para el cierre mediante un tiro penal ejecutado por Jhonny Quiñónez.

Sin embargo, el partido tuvo varios momentos polémicos. No hubo calle de honor para el bicecampeón, los capitanes Damián Díaz, de Barcelona, y Junior Sornoza, de Independiente, tuvieron varios cruces verbales y el arbitraje resultó un punto de discrepancias marcadas.

El malestar de los bicampeones

Al término del encuentro, el técnico de Independiente del Valle, Joaquín Papa, apuntó directamente contra el arbitraje de Guillermo Guerrero, calificando de "insólita" la expulsión de Jhegson Méndez al minuto 63 y expresando dudas sobre la repetición del penal sancionado por un pisotón de Mateo Carabajal sobre Quiñónez.

En el primer cobro, el golero Aldair Quintana atajó el disparo, pero el VAR invalidó la acción al detectar que el guardameta adelantó ambos pies, permitiendo el segundo remate que terminó en gol.

"Quiero ser muy mesurado, porque he tenido bastante mala suerte con los árbitros en expulsiones y sanciones. Pero, bueno, la verdad que es una noche bastante triste para el fútbol", sentenció el estratega uruguayo.

Papa explicó además que, debido al agua acumulada en el césped, tuvo que modificar su esquema táctico para apostar por el juego directo y la disputa de segundas pelotas.

Sornoza, en la salida del equipo, prendió el debate. Dijo que el partido ante los amarillos se volvieron especiales y que parece que el hecho de que Independiente gane títulos genera inconformidad en Barcelona.

La postura amarilla: críticas al clima y reclamo por otro penal

Desde la vereda local, el entrenador Pablo Trobbiani coincidió en que el compromiso no debió disputarse bajo esas condiciones climáticas. "No se tendría que haber jugado el partido. Uno de afuera no puede analizar nada porque la cancha no estaba en óptimas condiciones; era tirar pelotazo largo e ir a los rebotes", sostuvo.

Trobbiani también mostró su inconformidad con el VAR. El estratega aseguró que en los minutos finales existió una segunda falta penal sobre Byron Castillo que fue pitada inicialmente por Guerrero, pero anulada tras la revisión en video.

Pese a la frustración, rescató la reacción de su plantel en el complemento tras los ingresos de Erick Mendoza, Jerly Wila, Johan García y el propio Quiñónez.

El panorama en la tabla

Con la igualdad, Independiente del Valle alcanzó los 85 puntos en una campaña histórica que le otorgó el primer bicampeonato de su historia en la Serie A.

Por su parte, Barcelona SC sumó una unidad que lo mantiene en el último lugar del hexagonal principal con 53 puntos, complicando su objetivo de alcanzar el tercer puesto que otorga el cupo al repechaje de la Copa Libertadores 2027.