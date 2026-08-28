Dragonas IDV vs. Guerreras Albas: la final de vuelta de la Superliga Femenina 2026

Quito, 1 de agosto de 2026. Final de ida por la Superliga Femenina. Liga Deportiva Universitaria recibe a Dragonas Independiente del Valle en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El fútbol femenino de Ecuador alcanza su punto culminante este sábado 29 de agosto con la gran final de vuelta de la Superliga Femenina 2026. El estadio de IDV será el escenario donde Dragonas IDV y Guerreras Albas (Liga de Quito) midan fuerzas a partir de las 17:00, en un duelo definitivo que coronará al nuevo monarca del balompié nacional.

El conjunto sangolquileño parte con una ventaja tras imponerse por 2-0 en la final de ida jugada en el Rodrigo Paz Delgado. Los tantos de Karen Páez y Kerly Corozo abrieron el camino hacia el título para el cuadro rayado, que supo aprovechar los momentos clave del partido y manejar los tiempos a su favor. Este resultado sólido en condición de visitante les permite afrontar la revancha ante su hinchada con la tranquilidad de mantener una renta favorable en el marcador global.

Por su parte, Guerreras Albas afronta este compromiso con la firme intención de remontar la serie y dar la sorpresa en terreno rival. La escuadra albirroja busca corregir los errores cometidos en el primer capitulo, donde sufrieron la expulsión de la defensora Ariana Lomas al cierre de la etapa inicial, un condicionante que mermó su capacidad de reacción.

Pese a la adversidad, el planteamiento del cuerpo técnico apunta a mantener la agresividad ofensiva desde los primeros minutos para acortar la diferencia lo antes posible.

Más allá del trofeo de campeonas que estará en juego sobre el césped, ambas instituciones ya han conseguido uno de los objetivos institucionales más valiosos de la temporada.

Tanto Dragonas IDV como Guerreras Albas aseguraron su boleto directo para representar a Ecuador en la próxima edición de la Copa Libertadores Femenina 2026. Este incentivo internacional añade un atractivo especial a un certamen que ha demostrado un crecimiento constante en el nivel competitivo y organizativo de los clubes.

Se prevé un marco importante de espectadores en los graderíos del Valle de los Chillos para presenciar la consagración de la escuadra local o la épica remontada de las visitantes, en un cierre de torneo que promete emociones de principio a fin.