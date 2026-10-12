Agenda completa de la fecha 2 de la Champions League 2026

Jugadores del Atlético de Madrid participan en una sesión de entrenamiento en la víspera del partido de fútbol de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

La Champions League continúa con las emociones de su renovada Fase de Liga. Esta semana de octubre se disputará la segunda jornada del certamen continental, donde los clubes más influyentes de Europa buscan afianzarse en las posiciones de vanguardia para asegurar su pase a la siguiente ronda de la competición.

La actividad iniciará este martes 13 de octubre con duelos de alto impacto programados desde temprano.

Entre los cotejos más destacados de la jornada de apertura resaltan los choques entre Galatasaray y FC Barcelona, así como el vibrante enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Manchester United en la capital española.

Por su parte, la programación del miércoles 14 de octubre promete mantener la intensidad del torneo europeo con grandes duelos cruzados entre las principales ligas del continente.

El encuentro estelar del día pondrá cara a cara al Manchester City frente al París Saint-Germain en territorio inglés, mientras que el Real Madrid sostendrá una complicada visita a la AS Roma.

Fecha Hora (ECU) Partido Sede Martes 13 de Octubre de 2026 13/10/2026 11:45 RC Lens vs. Sporting CP Estadio Bollaert-Delelis (Lens) 13/10/2026 11:45 Sabah FK vs. Slavia Praga Estadio Olímpico de Bakú (Bakú) 13/10/2026 14:00 Galatasaray vs. FC Barcelona RAMS Park (Estambul) 13/10/2026 14:00 Arsenal FC vs. Lille OSC Emirates Stadium (Londres) 13/10/2026 14:00 Atlético de Madrid vs. Manchester United Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 13/10/2026 14:00 RB Leipzig vs. PSV Eindhoven Red Bull Arena (Leipzig) 13/10/2026 14:00 Villarreal CF vs. SSC Napoli Estadio de la Cerámica (Villarreal) 13/10/2026 14:00 Viking FK vs. Bayern Múnich Viking Stadion (Stavanger) 13/10/2026 14:00 Inter de Milán vs. Club Brujas Estadio San Siro (Milán) Miércoles 14 de Octubre de 2026 14/10/2026 11:45 LASK Linz vs. Liverpool FC Raiffeisen Arena (Linz) 14/10/2026 11:45 Feyenoord vs. Como 1907 De Kuip (Róterdam) 14/10/2026 14:00 Manchester City vs. Paris Saint-Germain Etihad Stadium (Mánchester) 14/10/2026 14:00 AS Roma vs. Real Madrid Estadio Olímpico (Roma) 14/10/2026 14:00 Real Betis vs. FC Porto Estadio La Cartuja (Sevilla) 14/10/2026 14:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas Stamford Bridge (Londres) 14/10/2026 14:00 Aston Villa vs. Fenerbahçe SK Villa Park (Birmingham) 14/10/2026 14:00 FK Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund Aspmyra Stadion (Bodø) 14/10/2026 14:00 Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart Tehelné pole (Bratislava)

City-PSG, representantes de un modelo bajo sospecha

Representantes de lo que los críticos denominan "clubes-Estado", Manchester City y Paris Saint Germain, disputarán el duelo estelar en el regreso de la Liga de Campeones, con una segunda jornada un mes después de la primera.

El vigente doble campeón de Europa visita al líder intocable de la Premier League, a quien no parece afectarle el reciente veredicto de culpabilidad por numerosas infracciones a las normas financieras de la Premier League.

El City, pendiente del recurso que ha presentado a esa decisión y de la eventual sanción que pueda recibir, saldó su primer partido como "culpable" con un triunfo inapelable por 3-0 en Anfield frente al Liverpool en un ambiente muy hostil.

El miércoles, en su primer partido en el Etihad Stadium, los Citizens tendrán un recibimiento completamente diferente por parte de sus aficionados y el encuentro puede convertirse en un aquelarre en defensa de los propietarios emiratíes y de la inocencia del club.

"Enormes recursos externos"

Enfrente, un PSG con modelo similar al del City, dos "clubes cuya capacidad económica no procede únicamente de su actividad ordinaria, sino también del respaldo de enormes recursos externos", denuncia con frecuencia el jefe de LaLiga, Javier Tebas, convertido en el adalid de la lucha contra los clubes-Estado.

Gracias al dinero de Abu Dabi y Catar, respectivamente, City y PSG se han convertido en los últimos años en alternativas al poder de los clubes más tradicionales.

Fuera de los despachos, pocos partidos en Europa pueden concentrar tantas estrellas en el césped, empezando por Erling Haaland.

El delantero noruego del City ha marcado 59 goles en 59 partidos de Champions y de volver a ver puerta el miércoles se convertirá en el futbolista con más goles anotados en sus primeros 60 partidos en este torneo, superando a Ruud Van Nistelrooy (48).

También se convertirá en el jugador del Manchester City con más goles anotados en Champions con la camiseta sky blue, un récord que ahora comparte con el argentino Sergio Agüero (36).

También el miércoles, el Real Madrid visitará a la Roma en un partido que los blancos necesitan ganar para afrontar con confianza el Clásico del 25 de octubre.