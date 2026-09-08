El ecuatoriano Willian Pacho nominado al Balón de Oro 2026

El ecuatoriano Willian Pacho antes de un partido con el PSG.

El fútbol ecuatoriano escribe una nueva página dorada en la élite internacional. El defensor central Willian Pacho ha sido incluido de manera oficial en la nómina de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, distinción otorgada anualmente por la prestigiosa revista France Football.

Este reconocimiento ubica al zaguero tricolor entre los mejores jugadores del planeta, recompensando una progresión deportiva meteórica que lo ha llevado a establecerse firmemente en el máximo nivel competitivo de Europa.

El impacto de Pacho en el París Saint-Germain ha sido determinante para su consideración en el galardón individual más cotizado del deporte rey. Desde su llegada al conjunto parisino, el zaguero formado en Independiente del Valle demostró una adaptación inmediata a las exigencias tácticas y físicas del balompié francés.

Su capacidad para anticipar jugadas, su contundencia en los duelos individuales y una pulcra salida de balón lo convirtieron rápidamente en una pieza indispensable en la estructura defensiva de la escuadra dirigida por Luis Enrique.

Durante la campaña, el tricolor exhibió un rendimiento de notable constancia tanto en el certamen doméstico como en la UEFA Champions League. Su serenidad para sostener la línea defensiva ante los delanteros más temibles del continente y su efectividad en el juego aéreo consolidaron al PSG como uno de los cerrojos más sólidos de la escena europea.

Esas actuaciones individuales de alto nivel, sumadas a la consecución de títulos en el ámbito local, sirvieron como el argumento principal para captar la atención del jurado internacional.

A nivel de selección, Willian Pacho también ha ratificado su liderazgo como uno de los estandartes indiscutibles de la Selección de Ecuador. El central se ha asentado como el ancla de la zaga tricolor, aportando solvencia y seguridad en cada jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Su solidez defensiva con la camiseta nacional no solo garantizó la competitividad del equipo frente a las potencias de la región, sino que afirmó su estatus de defensor total en el panorama global.

Nominados al Balón de Oro 2026 Nominados al Balón de Oro 2026 Lista oficial de los 30 futbolistas masculinos nominados por France Football 01 Willian Pacho ECU París Saint-Germain 02 Jude Bellingham Real Madrid 03 Pau Cubarsí FC Barcelona 04 Marc Cucurella Chelsea FC / Real Madrid 05 Ousmane Dembélé París Saint-Germain 06 Luis Díaz Bayern Múnich 07 Bruno Fernandes Manchester United 08 Gabriel Magalhães Arsenal FC 09 Erling Haaland Manchester City 10 Achraf Hakimi París Saint-Germain 11 Harry Kane Bayern Múnich 12 Khvicha Kvaratskhelia París Saint-Germain 13 Sadio Mané Al-Nassr FC 14 Marquinhos París Saint-Germain 15 Lautaro Martínez Inter de Milán 16 Kylian Mbappé Real Madrid 17 Lionel Messi Inter Miami 18 João Neves París Saint-Germain 19 Nuno Mendes París Saint-Germain 20 Michael Olise Bayern Múnich 21 Cole Palmer Chelsea FC 22 Pedri FC Barcelona 23 Rodri Manchester City 24 Bukayo Saka Arsenal FC 25 Mohamed Salah Liverpool FC 26 Bernardo Silva Manchester City 27 Vinícius Júnior Real Madrid 28 Florian Wirtz Bayer Leverkusen 29 Lamine Yamal FC Barcelona 30 Martin Ødegaard Arsenal FC

La nominación de Pacho trasciende lo individual y marca un hito de enorme relevancia para el balompié ecuatoriano. Históricamente, pocos futbolistas nacidos en el país han alcanzado una figuración de tal magnitud en las listas definitivas de premios globales.

Este logro refleja la evolución y la calidad del talento tricolor en el extranjero, sirviendo además como un referente de superación e inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que se forman en las canteras del país.

Con la gala del Balón de Oro 2026 en el horizonte, la presencia de Willian Pacho en el listado final reafirma que el defensor central ya no es una simple promesa, sino una realidad consagrada en la élite mundial.

Independientemente del resultado final de la votación, figurar entre los 30 mejores futbolistas de la temporada coloca su nombre en la historia grande del deporte ecuatoriano y asegura un futuro brillante para su carrera en el fútbol europeo.