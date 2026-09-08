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El ecuatoriano Willian Pacho nominado al Balón de Oro 2026

El impacto de Pacho en el París Saint-Germain ha sido determinante para su consideración en el galardón individual más cotizado en 2026.

El ecuatoriano Willian Pacho antes de un partido con el PSG.

Reuters

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

08 sep 2026 - 09:48

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El fútbol ecuatoriano escribe una nueva página dorada en la élite internacional. El defensor central Willian Pacho ha sido incluido de manera oficial en la nómina de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, distinción otorgada anualmente por la prestigiosa revista France Football

Este reconocimiento ubica al zaguero tricolor entre los mejores jugadores del planeta, recompensando una progresión deportiva meteórica que lo ha llevado a establecerse firmemente en el máximo nivel competitivo de Europa.

El impacto de Pacho en el París Saint-Germain ha sido determinante para su consideración en el galardón individual más cotizado del deporte rey. Desde su llegada al conjunto parisino, el zaguero formado en Independiente del Valle demostró una adaptación inmediata a las exigencias tácticas y físicas del balompié francés. 

Su capacidad para anticipar jugadas, su contundencia en los duelos individuales y una pulcra salida de balón lo convirtieron rápidamente en una pieza indispensable en la estructura defensiva de la escuadra dirigida por Luis Enrique.

Durante la campaña, el tricolor exhibió un rendimiento de notable constancia tanto en el certamen doméstico como en la UEFA Champions League. Su serenidad para sostener la línea defensiva ante los delanteros más temibles del continente y su efectividad en el juego aéreo consolidaron al PSG como uno de los cerrojos más sólidos de la escena europea. 

Esas actuaciones individuales de alto nivel, sumadas a la consecución de títulos en el ámbito local, sirvieron como el argumento principal para captar la atención del jurado internacional.

A nivel de selección, Willian Pacho también ha ratificado su liderazgo como uno de los estandartes indiscutibles de la Selección de Ecuador. El central se ha asentado como el ancla de la zaga tricolor, aportando solvencia y seguridad en cada jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. 

Su solidez defensiva con la camiseta nacional no solo garantizó la competitividad del equipo frente a las potencias de la región, sino que afirmó su estatus de defensor total en el panorama global.

Nominados al Balón de Oro 2026

Nominados al Balón de Oro 2026

Lista oficial de los 30 futbolistas masculinos nominados por France Football

01
Willian Pacho ECU París Saint-Germain
02
Jude Bellingham Real Madrid
03
Pau Cubarsí FC Barcelona
04
Marc Cucurella Chelsea FC / Real Madrid
05
Ousmane Dembélé París Saint-Germain
06
Luis Díaz Bayern Múnich
07
Bruno Fernandes Manchester United
08
Gabriel Magalhães Arsenal FC
09
Erling Haaland Manchester City
10
Achraf Hakimi París Saint-Germain
11
Harry Kane Bayern Múnich
12
Khvicha Kvaratskhelia París Saint-Germain
13
Sadio Mané Al-Nassr FC
14
Marquinhos París Saint-Germain
15
Lautaro Martínez Inter de Milán
16
Kylian Mbappé Real Madrid
17
Lionel Messi Inter Miami
18
João Neves París Saint-Germain
19
Nuno Mendes París Saint-Germain
20
Michael Olise Bayern Múnich
21
Cole Palmer Chelsea FC
22
Pedri FC Barcelona
23
Rodri Manchester City
24
Bukayo Saka Arsenal FC
25
Mohamed Salah Liverpool FC
26
Bernardo Silva Manchester City
27
Vinícius Júnior Real Madrid
28
Florian Wirtz Bayer Leverkusen
29
Lamine Yamal FC Barcelona
30
Martin Ødegaard Arsenal FC

La nominación de Pacho trasciende lo individual y marca un hito de enorme relevancia para el balompié ecuatoriano. Históricamente, pocos futbolistas nacidos en el país han alcanzado una figuración de tal magnitud en las listas definitivas de premios globales. 

Este logro refleja la evolución y la calidad del talento tricolor en el extranjero, sirviendo además como un referente de superación e inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que se forman en las canteras del país.

Con la gala del Balón de Oro 2026 en el horizonte, la presencia de Willian Pacho en el listado final reafirma que el defensor central ya no es una simple promesa, sino una realidad consagrada en la élite mundial. 

Independientemente del resultado final de la votación, figurar entre los 30 mejores futbolistas de la temporada coloca su nombre en la historia grande del deporte ecuatoriano y asegura un futuro brillante para su carrera en el fútbol europeo.

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