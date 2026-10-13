El Atlético de Madrid gana al Manchester United en la Champions; otros resultados 

El centrocampista español del Atlético de Madrid, Pablo Barrios (n.º 8, centro), marca el primer gol de su equipo ante el portero belga del Manchester United.

El Atlético de Madrid ganó 2-0 al Manchester United en su estadio Metropolitano este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones, en un encuentro que los ingleses acabaron con diez por la expulsión de Leny Yoro (75').

Un tempranero gol de Pablo Barrios (1') y un segundo tanto de Ademola Lookman (79') dieron al conjunto rojiblanco sus primero tres puntos en el torneo continental, cuya final se disputará en el estadio colchonero.

Necesitado de reacción tras su derrota frente al Liverpool en la primera jornada de la Champions, el Atlético salió dispuesto a hacerse con las riendas del encuentro.

Antes de cumplirse el primer minuto, Álex Baena cabalgó hasta casi la línea de fondo para dejar un balón atrás que remató Pablo Barrios a las mallas defendidas por Senne Lemmens (1').

El gol permitió a los rojiblancos encarar con cierta tranquilidad el encuentro, pero poco a poco el Manchester United fue reponiéndose.

El Manchester United estuvo cerca del empate en la segunda parte, pero la expulsión de Yoro por una falta sobre Jonathan David, abrió la puerta al segundo tanto de Ademola Lookman (79'), que cerró el partido.

UEFA Champions League Fase de Liga - Jornada 2 Local Resultado Visitante Estado Galatasaray 1 - 4 FC Barcelona Finalizado Arsenal 3 - 0 Lille Finalizado Atlético de Madrid 2 - 0 Manchester United Finalizado Villarreal 3 - 1 Napoli Finalizado Inter de Milán 3 - 4 Club Brujas Finalizado RB Leipzig 1 - 0 PSV Eindhoven Finalizado Lens 0 - 2 Sporting de Lisboa Finalizado Sabah FK 2 - 0 Slavia Praga Finalizado Viking FK 3 - 3 Bayern Múnich Finalizado

Champions: jornada de sorpresas, golazos y efectividad

Barcelona ofreció un recital ofensivo a domicilio tras imponerse 1-4 frente al Galatasaray en el RAMS Park de Estambul.

El conjunto catalán exhibió su poderío ofensivo mediante las anotaciones de João Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim Adeyemi, consolidando un triunfo categórico fuera de casa y manteniendo el pleno paso firme en las primeras posiciones del torneo continental.

Por su parte, el Arsenal firmó una sólida actuación defensiva y colectiva al vencer 3-0 al Lille en el Emirates Stadium de Londres.

En la capital española, el Atlético de Madrid superó 2-0 a un golpeado Manchester United con los goles de Johnny Cardoso y Ademola Lookman, firmando una victoria táctica impecable en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

La jornada en territorio español también celebró el contundente triunfo del Villarreal, que derrotó 3-1 al S.S.C.

Napoli en el Estadio de la Cerámica. Paralelamente, la sorpresa de la fecha llegó en Italia, donde el Club Brujas logró una espectacular e inesperada victoria como visitante por 3-4 ante el Inter de Milán en el histórico Estadio de San Siro.

En Alemania, el RB Leipzig rescató tres puntos clave al vencer 1-0 al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena.

En contraste, el Bayern Múnich no logró sostener su ventaja en su visita a Noruega y empató 3-3 frente al sorpresivo Viking FK en el Viking Stadion, tras un encuentro repleto de idas y vueltas en ambas áreas.

Para cerrar el turno, el Sporting de Lisboa sumó de a tres tras superar 0-2 al Racing Club de Lens en el Estadio Bollaert-Delelis, mientras que el Sabah FK dio un importante golpe sobre la mesa al certificar un triunfo 2-0 sobre el Slavia Praga en el Estadio Olímpico de Bakú.