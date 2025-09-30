Chelsea se impone a Benfica en la segunda fecha de la Champions League

Dodi Lukébakio traslada el balón ante la marca de Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido jugado el martes 30 de septiembre del 2025.

Chelsea venció 1-0 a Benfica, el martes 30 de septiembre del 2025, en la segunda fecha de la Champions League. El único tanto del partido fue convertido por Richard Ríos (autogol), a los 18 minutos del compromiso.

Moisés Caicedo fue titular en los 'Blues', pese a que en las horas previas al juego, el técnico Enzo Maresca dijo que el crédito ecuatoriano estaba en duda. Caicedo aportó su clásica dinámica al equipo en el mediocampo.

¿Cuándo volverá a jugar Chelsea por Champions League? El equipo londinense será local ante el Ajax, el 22 de octubre, a las 14:00 de Ecuador.

Así te contamos el minuto a minuto

Expulsión para Joao Pedro de Chelsea El delantero, que entró al cambio, recibió su segunda amarilla. Complica a su equipo en los últimos minutos.

90' Mourinho pide más intensidad a sus pupilos José Mourinho se desespera y pide a los jugadores de Benfica que presionen más en pos del empate.

87' Benfica presiona y hace sufrir al Chelsea Hay amarilla para Pedro Neto ofensivo del Chelsea que colaboraba con las tareas defensivas del equipo inglés.

74' Chelsea espera por Benfica en su campo El cuadro londinense hace presión media para que los portugueses ataquen y queden espacios en el fondo

49' Tarjeta amarilla para Richard Ríos No la pasa bien el volante colombiano. Además de marcar un autogol, ahora acaba de recibir una tarjeta amarilla.

47' Benfica salió con todo en el segundo tiempo Ya se juega el segundo tiempo. Los portugueses se acercaron con peligro al arco de Roberto Sánchez.

45' Final del primer tiempo: gana Chelsea Se termina la primera etapa. El Chelsea vence 1-0 a Benfica, con el autogol del colombiano Richard Ríos.

34' Benfica no atina reacción para el empate El cuadro de José Mourinho no ha generado acciones de ataque tras el gol. Chelsea mantiene la iniciativa en el compromiso.

25' Los 'blues' mantienen el control del balón Con Alejandro Garnacho y Facundo Buonanote generan zozobra en la defensa de los portugueses.

18' GOOOOOL de Chelsea Richard Ríos marcó en su propia puerta ante un centro de Alejandro Garnacho. El Chelsea se pone adelante en el marcador.

15' Primer intento del Benfica con Richard Ríos El volante colombiano entró hasta el corazón del área y definió suave ante el golero Robert Sánchez del Chelsea.