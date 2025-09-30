Chelsea se impone a Benfica en la segunda fecha de la Champions League
El cuadro londinense consiguió su primera victoria, en el partido disputado el martes 30 de septiembre. Moisés Caicedo fue titular.
Dodi Lukébakio traslada el balón ante la marca de Moisés Caicedo, de Chelsea, en el partido jugado el martes 30 de septiembre del 2025.
AFP
30 sep 2025 - 15:55
Chelsea venció 1-0 a Benfica, el martes 30 de septiembre del 2025, en la segunda fecha de la Champions League. El único tanto del partido fue convertido por Richard Ríos (autogol), a los 18 minutos del compromiso.
Moisés Caicedo fue titular en los 'Blues', pese a que en las horas previas al juego, el técnico Enzo Maresca dijo que el crédito ecuatoriano estaba en duda. Caicedo aportó su clásica dinámica al equipo en el mediocampo.
¿Cuándo volverá a jugar Chelsea por Champions League? El equipo londinense será local ante el Ajax, el 22 de octubre, a las 14:00 de Ecuador.
Así te contamos el minuto a minuto
30/09/2025
15:54
Expulsión para Joao Pedro de Chelsea
El delantero, que entró al cambio, recibió su segunda amarilla. Complica a su equipo en los últimos minutos.
30/09/2025
15:51
90' Mourinho pide más intensidad a sus pupilos
José Mourinho se desespera y pide a los jugadores de Benfica que presionen más en pos del empate.
30/09/2025
15:45
87' Benfica presiona y hace sufrir al Chelsea
Hay amarilla para Pedro Neto ofensivo del Chelsea que colaboraba con las tareas defensivas del equipo inglés.
30/09/2025
15:32
74' Chelsea espera por Benfica en su campo
El cuadro londinense hace presión media para que los portugueses ataquen y queden espacios en el fondo
30/09/2025
15:07
49' Tarjeta amarilla para Richard Ríos
No la pasa bien el volante colombiano. Además de marcar un autogol, ahora acaba de recibir una tarjeta amarilla.
30/09/2025
15:05
47' Benfica salió con todo en el segundo tiempo
Ya se juega el segundo tiempo. Los portugueses se acercaron con peligro al arco de Roberto Sánchez.
30/09/2025
14:48
45' Final del primer tiempo: gana Chelsea
Se termina la primera etapa. El Chelsea vence 1-0 a Benfica, con el autogol del colombiano Richard Ríos.
30/09/2025
14:36
34' Benfica no atina reacción para el empate
El cuadro de José Mourinho no ha generado acciones de ataque tras el gol. Chelsea mantiene la iniciativa en el compromiso.
30/09/2025
14:27
25' Los 'blues' mantienen el control del balón
Con Alejandro Garnacho y Facundo Buonanote generan zozobra en la defensa de los portugueses.
30/09/2025
14:20
18' GOOOOOL de Chelsea
Richard Ríos marcó en su propia puerta ante un centro de Alejandro Garnacho. El Chelsea se pone adelante en el marcador.
30/09/2025
14:17
15' Primer intento del Benfica con Richard Ríos
El volante colombiano entró hasta el corazón del área y definió suave ante el golero Robert Sánchez del Chelsea.
30/09/2025
14:12
10' Chelsea presiona en el arco de Benfica
Alejandro Garnacho intenta un remate que sale desviado en el arco de Benfica. Chelsea empieza el juego con intensidad.
