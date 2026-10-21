El Como de Nico Paz gana 4-1 y agudiza la crisis del Manchester United en la Champions 

Jacobo Ramón (izq.), disputa el balón con el delantero camerunés del Manchester United, Bryan Mbeumo (izq.), durante el partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA.

El Manchester United protagonizó una de sus actuaciones más grises de la temporada al caer goleado por 4-1 frente a un contundente Como, en el marco de la tercera jornada de la UEFA Champions League.

El conjunto italiano demostró una superioridad absoluta sobre el césped, neutralizando por completo los intentos de reacción de un cuadro inglés que sigue sin encontrar el rumbo en este tramo del curso europeo.

La gran figura de la tarde fue el centrocampista argentino Nico Paz, quien firmó una actuación memorable al despacharse con un doblete y coronar su exhibición con una asistencia precisa.

El talento albiceleste desarboló la zaga visitante con su visión de juego y capacidad de llegada, convirtiéndose en un dolor de cabeza constante para la retaguardia de los Diablos Rojos.

Con este tropiezo, la crisis deportiva del conjunto de Old Trafford se profundiza de manera alarmante, acumulando una racha negativa donde no conoce la victoria ni en la Premier League ni en el torneo continental desde el pasado 10 de septiembre.

La falta de solidez defensiva y la escasez de ideas ofensivas han instalado un clima de máxima tensión en el entorno del club.

Esta delicada situación deja al técnico Michael Carrick caminando sobre la cuerda floja, con su puesto seriamente cuestionado por la directiva y una afición que exige respuestas inmediatas.

El margen de error se ha reducido al mínimo para el estratega inglés, cuya continuidad dependerá de un giro radical e urgente en los próximos compromisos del equipo.