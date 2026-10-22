La maratoniana etíope Ruti Aga es suspendida seis años por dopaje

La atleta etíope Ruti Aga, especialista en el maratón, fue suspendida seis años por dopaje y por tratar de engañar a los investigadores, anunció el jueves la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Aga, de 32 años, fue la vencedora del maratón de Tokio en 2019 y acabó en el Top 3 en cuatro de los maratones grandes (World Marathon Majors) del calendario.

The AIU has banned Ruti Aga (Ethiopia) for 6 years from 15 March 2026 for Presence/Use of a Prohibited Substance (Methylprednisolone) and Tampering or Attempted Tampering. DQ results from 10 September 2026. Details here: https://t.co/HOqaxhVPrz https://t.co/sPR0DXyW9C — Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) October 22, 2026

Dio positivo por metilprednisolona en un test antidopaje en marzo pasado en China. Esa sustancia se utiliza habitualmente como medicamento para casos severos de asma y está incluida en la lista de elementos prohibidos para los deportistas.

La AIU señaló además que Aga intentó engañar a los investigadores suministrando información falsa en una entrevista y un documento igualmente fraudulento, con el que pretendía justificar una prescripción médica.