¿Cuándo juega y dónde ver el Chelsea vs Ajax por la tercera fecha de Champions League?

Moisés Caicedo es una de las estrellas del Chelsea. El cuadro londinense se enfrenta con el Ajax, por la tercera jornada de la Champions League.

Chelsea quiere una nueva victoria en la Champions League. El miércoles 22 de octubre del 2025, el cuadro londinense será local ante Ajax de Países Bajos, en la tercera jornada del torneo 2025-2026. El partido es a las 14:00.

Los 'blues', que tienen en sus filas al ecuatoriano Moisés Caicedo, están en la posición 19, con tres unidades, luego de dos partidos disputados. Chelsea perdió 3-1 en su debut con Bayer Múnich, pero luego venció a Benfica por 1-0.

Moisés Caicedo ha tenido algunos problemas musculares en las últimas semanas, debido a la gran cantidad de partidos desde el Mundial de Clubes y el poco tiempo de recuperación entre juegos. Se espera que 'Moi' sea alineado ante Ajax. ¿Dónde ver el partido? Transmite ESPN y Disney Plus.

Caicedo entró a los 45 minutos en el partido de Premier League ante el Nottingham Forrest, del pasado sábado 18 de octubre.

Ajax ocupa el puesto 36 en la clasificación general de la primera ronda de Champions League. El equipo neerlandés perdió sus dos partidos, no marcó un solo gol y le convirtieron seis anotaciones.