PSG derrota a Barcelona como visitante en la segunda jornada de la Champions League

Pau Cubarsi salta con Willian Pacho durante el partido entre PSG y Barcelona, válido por la segunda fecha de la Champions League.

PSG derrotó 2-1 a Barcelona, en la segunda fecha de la Champions League. El compromiso se jugó el miércoles 1 de octubre del 2025, en el estadio Olímpico de Montjuic, en donde los catalanes actúan como locales hasta que terminen los trabajos de remodelación del Camp Nou.

Ferran Torres adelantó a los 'culés' en el marcador, a los 19 minutos. Por su parte, Senny Mayulu, a los 38 minutos puso el empate en el partido. El goleador del PSG fue reemplazado en el minuto 80 por el coreano Lee Kang In. Luego, a los 90', Goncalo Ramos puso el segundo tanto.

Con la victoria, Saint Germain completó seis puntos, tras dos victorias, al hilo, en un exitoso inicio de la competencia europea.

Willian Pacho fue titular en el equipo parisino. PSG tuvo algunas dificultades para armar su plantilla titular por las lesiones de futbolistas clave como el capitán Marquinhos o jugadores hábiles como Desiré Doue o el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, todos ellos ausentes por dolencias físicas.

¿Cuándo volverá a jugar PSG por la Champions League? El equipo dirigido por Luis Enrique volverá a la cancha el 21 de octubre, a las 14:00 de Ecuador. Visitará al Bayer Leverkusen.