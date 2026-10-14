El Real Madrid logra remontada  épica para llevarse el triunfo en Roma por la Champions

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham (n.º 5), intenta zafarse del defensa marfileño de la AS Roma, Evan N'Dicka (n.º 5, a la izquierda), durante el partido de la segunda jornada.

El Real Madrid logró una remontada épica este miércoles para remontar y ganar 4-3 sobre la campana en el campo de la Roma en la segunda fecha de la Liga de Campeones.

Se adelantó la Roma con un gran disparo de Martin de Roon (20'), respondió Kylian Mbappé con un tiro desde la frontal (25'), pero dos goles de Malen (51', 57') volvieron a hundir al equipo merengue.

Los jóvenes Carlos Espí (82') y Endrick (85') que entraron como revulsivos cuando el Real Madrid atacaba a la desesperada empataron y Antonio Rüdiger hizo el 4-3 (90') definitivo.

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Endrick revolucionó al equipo merengue durante la media hora que estuvo en la segunda victoria europea del Real Madrid en dos partidos.

"Orgulloso de que el equipo tenga rebeldía, pero creo que, si hubiéramos hecho el trabajo antes, habría sido un partido menos complicado", dijo el centrocampista del Real Madrid Federico Valverde a Movistar+.

La Roma aprieta

Empezaron mejor los locales, empujando al equipo blanco, que multiplicó las imprecisiones y las pérdidas de balón en los primeros minutos.

El portero Thibaut Courtois sostuvo al equipo en el inicio del encuentro con dos grandes paradas a un tiro desde la frontal de Mario Hermoso (4') y otro disparo de Matías Soulé (5').

La insistencia local acabó por dar sus frutos en un tiro desde la frontal de De Roon (20') que se coló en la portería merengue.

La Roma dificultaba la salida del Real Madrid prácticamente emparejando hombre con hombre, lo que acabó aprovechando Mbappé para igualar.

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El francés se fue de su par y corrió hacia la portería para soltar un tiro desde la frontal poniendo la igualada (25').

Mbappé anotó su segundo tanto en dos partidos de Champions, en el día en que se anotó un nuevo récord, a sus 27 años, como el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos de Champions.

El astro francés superó a la estrella argentina Lionel Messi que había llegado a esa cifra simbólica con 28 años.

El gol animó al Real Madrid que empezó a llegar más aprovechando la velocidad de Yan Diomande y Vinicius por los costados.

Jude Belligham pudo anotar el segundo pero su tiro su fue fuera rozando el palo (45+1').

En medio de los mejores minutos del Real Madrid, un error de Vinicius propició un robo de balón y un pase filtrado a Malen que hizo el 2-1 superando la salida de Courtois (51').

Vinicius no tuvo su mejor actuación en el día que conoció su sanción de cuatro partidos en LaLiga por tirar del pelo a un rival.

El brasileño sigue sin arrancar en esta temporada con un gol en diez encuentros oficiales.

- Aparecen Endrick y Espí -

Malen no tardó en aumentar la ventaja al aprovechar un balón a la espalda de la defensa blanca para plantarse ante Courtois y hacer el 3-1 (57').

Con el 3-1 en el marcador, el Real Madrid sacó su rebeldía y se fue para adelante con todo.

El técnico José Mourinho metió toda su pólvora al campo con Carlos Espí y Endrick por delante y Arda Güler en el centro para dar un poco de control.

El Real Madrid se hizo el dueño del encuentro en la última media hora de encuentro y apenas siete minutos bastaron a los merengues para dar la vuelta al encuentro.

Primero Carlos Espí conectó un cabezazo en boca de gol (82') al aprovechar un rechace a testarazo de Endrick.

El brasileño hizo el segundo al rematar un saque de esquina botado por Arda Güler (85') y cuando parecía que el partido acabaría con empate apareció Rüdiger.

El defensa alemán remató un tercer saque de esquina enviado por Güler para hacer el 4-3 definitivo (90').