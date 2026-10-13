Champions League: horarios y partidos intensos para este miércoles 14 de octubre

Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España - 30 de agosto de 2026. Arda Güler, del Real Madrid, celebra el cuarto gol de su equipo junto a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

La UEFA Champions League 2026-27 continúa con la disputa de la segunda jornada en su renovada fase de liga. Un total de nueve compromisos electrizantes están programados para este miércoles 14 de octubre de 2026, ofreciendo choques de alto impacto entre las potencias del continente y duelos clave en la lucha por sumar unidades decisivas de cara a la clasificación directa.

El platillo principal de la jornada se vivirá en el Etihad Stadium de Mánchester, donde el Manchester City recibirá al París Saint-Germain en un verdadero clásico moderno del fútbol europeo.

Ambas escuadras llegan tras dejar buenas sensaciones en su debut continental y buscarán un triunfo que les afiance en la parte alta de la tabla, apoyados en plantillas repletas de talento individual y propuestas tácticas de máxima exigencia.

De forma paralela, el Real Madrid afrontará un duro desafío continental en territorio italiano al visitar a la AS Roma en el Estadio Olímpico.

El conjunto blanco intentará ratificar su cartel de favorito en la competición imponiendo el peso de sus figuras, mientras que los locales aspiran a hacerse fuertes ante su afición para frenar al equipo madrileño y dar la sorpresa del día.

Partidos UEFA Champions League - Miércoles 14 de Octubre de 2026 UEFA Champions League Jornada 2 • Miércoles 14 Oct 2026 Hora (ECT) Partido Estadio 11:45 Feyenoord vs Calcio Como 1907 De Kuip, Róterdam 11:45 LASK Linz vs Liverpool FC Raiffeisen Arena, Linz 14:00 AS Roma vs Real Madrid Estadio Olímpico, Roma 14:00 Manchester City vs PSG Etihad Stadium, Mánchester 14:00 Aston Villa vs Fenerbahçe Villa Park, Birmingham 14:00 Real Betis vs FC Porto Estadio La Cartuja, Sevilla 14:00 Bodø/Glimt vs Borussia Dortmund Aspmyra Stadion, Bodø 14:00 Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas Stamford Bridge, Londres 14:00 Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Tehelné pole, Bratislava

La actividad comenzará con dos encuentros muy atractivos: el Liverpool visitará al LASK Linz en Austria dentro de la Raiffeisen Arena, mientras que el Feyenoord recibirá al prometedor Calcio Como en el emblemático estadio De Kuip de Róterdam. Ambos compromisos abrirán el fuego de una cartelera que promete intensidad de principio a fin.

El segundo turno de la tarde completará la programación con cruces vibrantes en distintas latitudes de Europa. Destacan partidos como Real Betis enfrentando al FC Porto en el Estadio La Cartuja de Sevilla, el Aston Villa ante Fenerbahçe en Villa Park y la visita del Borussia Dortmund al Bodø/Glimt en Noruega.

Asimismo, completan la fecha los duelos entre Shakhtar Donetsk vs. AEK Atenas en Stamford Bridge y Slovan Bratislava frente al VfB Stuttgart.

Con el nuevo formato de liga única, cada gol y punto obtenido resulta fundamental para evitar las rondas de playoff y sellar el boleto directo a los octavos de final.

Todo está listo para que la pelota vuelva a rodar en el torneo de clubes más prestigioso del planeta, brindando noventa minutos de emociones ininterrumpidas a la afición internacional.