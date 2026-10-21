Real Madrid no cede en Champions y el Bayern sigue sin arrancar: resultados de la fecha

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, choca con el defensa alemán del RB Leipzig, Ridle Baku (n.º 17), durante el partido de la Liga de Campeones de la UEFA.

El Real Madrid no levanta el pie del acelerador en Champions, donde sumó este miércoles una tercera victoria seguida tras ganar al Leipzig (4-1), mientras que el Bayern sufrió ante el Arsenal (2-2) un segundo tropiezo seguido.

Entre los nombres propios del día destaca el del argentino Nico Paz, autor de dos goles en el 4-1 de Como ante el Manchester United, un resultado que siembra de dudas el futuro del DT de los Red Devils, Michael Carrick.

Pero además de los gigantes (PSG, Real Madrid, Liverpool), dos invitados inesperados se han sentado en la mesa de los que sólo conocen la victoria en las tres fechas disputadas: el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini, que se impuso al Feyenoord 1-0, y el Aston Villa de Unai Emery, que cumplió ante el Viking noruego (3-1).

Arsenal y Bayern se neutralizan

Por debajo aparece el vigente subcampeón Arsenal (7 puntos) que rescató un valioso punto (2-2) en el Allianz Arena ante un Bayern que es 14º con 5 unidades, y que venía de empatar ante el Viking.

Declan Rice firmó el tanto del empate definitivo en el 82', después de que su compañero Eberechi Eze hubiera adelantado al campeón de la pasada Premier League inglesa en el 25' y de que el campeón de la Bundesliga remontara entre medias con las dianas de Alphonso Davies (35') y Harry Kane (61' de penal).

El punto puede ser considerado positivo para el Arsenal en su visita a uno de los estadios más complicados del continente, pero el partido le deja una mala noticia: su atacante Bukayo Saka tuvo que ser cambiado en el minuto 9' por lesión.

La jornada europea de esta semana se cobra así una nueva víctima después del parte de guerra del martes entre PSG y Barcelona, donde Khvicha Kvaratskhelia sufrió una grave lesión de rodilla que le tendrá de baja varios meses.

UEFA Champions League 2026-27 Resultados - Miércoles, 21 de Octubre de 2026 (Jornada 3) Local Resultado Visitante Estado Calcio Como 1907 🇮🇹 4 - 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United Final Lille OSC 🇫🇷 2 - 4 🇹🇷 Galatasaray SK Final Real Madrid 🇪🇸 4 - 1 🇩🇪 RB Leipzig Final Bayern Múnich 🇩🇪 2 - 2 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal FC Final Inter de Milán 🇮🇹 1 - 0 🇺🇦 Shakhtar Donetsk Final Real Betis 🇪🇸 1 - 0 🇳🇱 Feyenoord Final Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 3 - 1 🇳🇴 Viking FK Final Club Brujas 🇧🇪 3 - 0 🇫🇷 RC Lens Final Sporting CP 🇵🇹 2 - 3 🇦🇹 LASK Linz Final

Sus compañeros Ousmane Dembélé y Marquinhos, y el rival barcelonista Dani Olmo también fueron cambiados por lesión durante ese partido, en su caso con problemas de menor gravedad pero que les apartarán de los terrenos de juego varias semanas.

El que sigue sin dejarse puntos en Champions es el Real Madrid, que endosó un 4-1 a un Leipzig que venía de recibir un 6-1 ante el Bayern en la competición doméstica.

Los zarpazos de Bernardo Silva (44'), Arda Güler (52'), Kylian Mbappé (83') y Yan Diomande (87') dieron los tres puntos y una inyección de moral al Real Madrid, a cuatro días del clásico liguero contra el FC Barcelona.

Fue un partido con un guion parecido al de otros cientos en el estadio Santiago Bernabéu: un Madrid desordenado, lejos de estar a la altura colectivamente, e incluso sufriendo por momentos, pero que aun así consigue imponerse gracias a la experiencia y al talento individual de sus estrellas.

Doblete estéril de Luis Suárez

Pero la versión ofrecida por los pupilos de José Mourinho, a cuatro días de un examen crucial en el campo del eterno rival, el FC Barcelona, el domingo, no resulta tranquilizadora.

Sí brilló ante su antiguo equipo Diomande, que entró en juego en lugar de Vinicius. El marfileño se sacó una volea perfecta que supuso el cuarto de la noche.

La noche del miércoles fue propicia para los equipos italianos, ya que además del Como también venció el Inter de Milán, en su caso contra el Shakhtar Donetsk (1-0).

Una semana después de su derrota ante el Brujas belga (4-3), también en San Siro, los Nerazzurri, en inferioridad numérica tras la expulsión de Alessandro Bastoni (68'), se impusieron con un gol del brasileño Carlos Augusto (77').

Si el Paris Saint-Germain se muestra intratable en cabeza, los otros dos representantes de la Ligue 1 aún persiguen su primera victoria: el Lens naufragó en Brujas (3-0) y el Lille sigue con su casillero de puntos en cero tras su derrota en casa ante el Galatasaray turco (4-2).

Una de las grandes sorpresas de la jornada fue la derrota en Lisboa del Sporting de Portugal ante el Linz austríaco (3-2), a pesar de los dos goles del delantero colombiano Luis Suárez para los locales, que venían de ganar sus dos primeros partidos.

Suárez lidera la tabla de goleadores de la competición con cuatro goles junto a otros cinco delanteros.