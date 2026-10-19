¿Una semana dorada para Lamine Yamal en Barcelona?

El delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal (n.º 10), golpea el balón durante una sesión de entrenamiento en el estadio Parque de los Príncipes, en París.

Desatado desde el inicio de la temporada, el prodigio del FC Barcelona Lamine Yamal está determinado a demostrar que es el "mejor jugador del mundo" y tiene por delante dos partidos contra París Saint-Germain y Real Madrid en los que asumir ese estatus.

Sin rastro de sus problemas físicos, el joven zurdo presenta unas estadísticas individuales solo igualadas en el planeta por Michael Olise, el extremo francés del Bayern Munich.

En el PSG saben de su talento, pero no lo temen. "No diría que tenemos miedo", afirmó el centrocampista portugués Vitinha, antes de reconocer que el extremo azulgrana "es uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que hace es increíble, es excepcional".

Desde su regreso a España tras proclamarse campeón del mundo en Norteamérica, el joven busca (y logra) gestos técnicos a lo Neymar, coloca el balón en la escuadra o se inventa asistencias exquisitas para sus compañeros.

Incluso su entrenador Hansi Flick, que desde hace dos años insiste a su pupilo para que se mantenga humilde y siga poniendo su inmenso talento al servicio del colectivo, no puede ya contener los elogios.

"Lo que ha hecho Lamine esta noche, cuando ves el primer gol que ha marcado... Es simplemente increíble. Para mí, es actualmente el mejor jugador del mundo", declaró el DT alemán el sábado tras la goleada 5-2 al Betis, la novena victoria culé en otros tantos partidos de LaLiga.-

Flickball has arrived to Paris ⭐️ https://t.co/wKrsUEFYxr — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 19, 2026

¿Un Balón de Oro el lunes?

El extremo de 19 años, candidato al Balón de Oro 2026, está convencido de ser uno de los mejores del mundo, a una semana de que el premio se entregue en Londres.

"¿A quién le daría yo el Balón de Oro? Al mejor jugador del mundo ¿A quién se lo van a dar? Es una larga historia. Sinceramente creo que lo merecería este año por lo que he ganado (Liga y Mundial). En mi opinión Mbappé y yo somos los dos mejores jugadores del mundo. Es muy claro, todos los que ven partidos lo saben", valoró.

Incluso para los ajenos al fútbol, a día de hoy es difícil no ver en redes sociales los regates o disparos de Yamal.

"Lo que hace Lamine es exactamente el porqué vemos fútbol. Ese chico puede desbloquear cualquier situación cuando él decida, incluso frente a uno, dos, tres o cuatro jugadores", elogió el exgoleador Thierry Henry, a quien Yamal rindió homenaje con su nueva celebración en el banderín de saque de esquina.-

Una ambición desmedida

A una semana de la gala del Balón de Oro, en redes sociales los debates siguen abiertos y el suspenso se mantiene, pero el fenómeno catalán parece haber dejado atrás la frustración del año pasado, que atravesó lastrado por una pubalgia y lesiones musculares.

Con nueve goles y diez asistencias en once partidos entre todas las competiciones, está imparable y dando muestra de una ambición desmedida.

"Juego para hacer historia. Para que dentro de treinta años la gente diga: 'Wow, él era realmente bueno'. No es una obsesión pero quiero formar parte de los grandes", declaró en una entrevista con el diario especializado francés L'Équipe.

"Siempre podemos superarnos. Ya he ganado tres veces LaLiga y quiero ganar siete u ocho. Todavía no he ganado la Liga de Campeones y quiero ganarla. E incluso si consigo hacer como el PSG y ganar dos seguidas, quiero ganar tres seguidas. Respecto al Balón de Oro, si lo gano, quiero ganar cinco más", anunció.

Para saber qué tal le va en sus primeros dos objetivos, habrá que esperar a mayo. Pero puede que el prodigio catalán tenga ya una respuesta el lunes sobre si empieza o no a marcar también la historia del Balón de Oro.