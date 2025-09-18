EN VIVO: 9 de Octubre vs. El Nacional por los octavos de final de Copa Ecuador en La Troncal
El equipo de los puros criollos se aferra a llegar a la final del torneo y pelear por un cupo a la Libertadores. Siga el minuto a minuto del cotejo.
Los jugadores del 9 de Octubre festejan un gol en un partido de la Serie B
18 sep 2025 - 18:23
El Nacional visita a 9 de Octubre por los octavos de final de la Copa Ecuador, este jueves 18 de septiembre del 2025 en el estadio Municipal de La Troncal. El partido lo puede seguir en vivo en la señal de Teleamazonas.com.
El 'Súper 9' sorprendió con un gol muy temprano. Un remate de Danne González sorprendió al último campeón de la Copa Ecuador. El golero David Cabezas intentó frenar la pelota, pero se le escapó y la pelota terminó en el fondo del arco.
18/09/2025
18:22
59 Sin VAR no hay como revisar polémicas
Dos jugadas que terminaron en gol fueron anuladas por posición adelantada en ambos conjuntos. Pero al no tener VAR poco o nada se puede hacer.
18/09/2025
18:07
El segundo tiempo en marcha
El vigente campeón del torneo tiene 45 minutos para revertir el marcador y seguir en competencia.
18/09/2025
17:50
Al descanso con la ventaja del local
A El Nacional le ha costado poder empatar el partido y ha pasado apuros en su arco con remates fuertes.
18/09/2025
17:27
26' El 9 de Octubre es más peligroso
El 'Super 9' es más peligroso y muestra su intención ofensiva.
18/09/2025
17:07
4' Gol de los locales y sorprenden al rojo
Un remate desde afuera sorprende a El Nacional y toma ventaja. Un error del golero David Cabezas fue determinante en el tanto.
18/09/2025
17:00
Comenzó el partido en La Troncal
El balón ya rueda en la Copa Ecuador
18/09/2025
16:38
Así son las alineaciones de los dos clubes
9 de Octubre y El Nacional se enfrentan con el objetivo de avanzar a la final de la Copa Ecuador.
