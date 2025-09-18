EN VIVO: 9 de Octubre vs. El Nacional por los octavos de final de Copa Ecuador en La Troncal

Los jugadores del 9 de Octubre festejan un gol en un partido de la Serie B

El Nacional visita a 9 de Octubre por los octavos de final de la Copa Ecuador, este jueves 18 de septiembre del 2025 en el estadio Municipal de La Troncal. El partido lo puede seguir en vivo en la señal de Teleamazonas.com.

El 'Súper 9' sorprendió con un gol muy temprano. Un remate de Danne González sorprendió al último campeón de la Copa Ecuador. El golero David Cabezas intentó frenar la pelota, pero se le escapó y la pelota terminó en el fondo del arco.

59 Sin VAR no hay como revisar polémicas Dos jugadas que terminaron en gol fueron anuladas por posición adelantada en ambos conjuntos. Pero al no tener VAR poco o nada se puede hacer.

El segundo tiempo en marcha El vigente campeón del torneo tiene 45 minutos para revertir el marcador y seguir en competencia.

Al descanso con la ventaja del local A El Nacional le ha costado poder empatar el partido y ha pasado apuros en su arco con remates fuertes.

26' El 9 de Octubre es más peligroso El 'Super 9' es más peligroso y muestra su intención ofensiva.

4' Gol de los locales y sorprenden al rojo Un remate desde afuera sorprende a El Nacional y toma ventaja. Un error del golero David Cabezas fue determinante en el tanto.

Comenzó el partido en La Troncal El balón ya rueda en la Copa Ecuador