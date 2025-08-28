Así alinean Barcelona y Cuenca Juniors para el partido de dieciseisavos de Copa Ecuador
El 'Ídolo' juega en la cancha de Teleamazonas. El partido se verá, en vivo y en directo y en señal nacional, desde las 18:45.
Vino Tinto recibió a Barcelona Sporting Club en el estadio Olímpico Atahualpa por una fecha mas del campeonato nacional LigaPro el pasado 23 de agosto del 2025.
API
Compartir
Actualizada:
28 ago 2025 - 15:02
Gratis y para todo el país por la señal de Teleamazonas, Barcelona S.C. enfrenta este miércoles 28 de agosto del 2025, a Cuenca Juniors por los 16vos de la Copa Ecuador. La transmisión comienza a las 18:45 y el encuentro tendrá lugar en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.
En primera ronda Cuenca Juniors eliminó a Vinotinto que juega en serie A del campeonato ecuatoriano. El partido se fue a los penales y el Cuenca Juniors ganó 5-4. Ahora, tienen como objetivo eliminar al equipo guayaquileño.
La posible alineación para Barcelona sería: Ignacio De Arruabarrena; Willian Vargas, Álex Rangel, Franklin Guerra, Aníbal Chalá o Mario Pineida; Dixon Arroyo, Leonai Souza; Byron Castillo, Gabriel Cortez; Jandry Gómez; y Miguel Parrales.
Mientras que la posible alineación de Cuenca Juniors podría ser: Juan López, Chilla, González, Cheme, Torres; Góngora, Mina, Bone, Preciado; Charcopa; y Roberto Ordóñez.
Los árbitros para el encuentro son: Bryan Loayza, Mauricio Lozada, Ricardo Valdiviezo y Jimmy Quiñónez. Será un duelo emocionante donde el cuadro cuencano buscará dar la sorpresa mientras que Barcelona buscará hacer valer su jerarquía de equipo poderoso.
Compartir