Liga de Portoviejo se mantiene firme en su reclamo ante la FEF y responde a Barcelona SC

Manta, 05 de agosto de 2026. Erick Mendoza, delantero de Barcelona SC, en el partido ante, Liga de Portoviejo por los 8vos de final de la Copa Ecuador. Según el reglamento de Copa Ecuador.

Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo ratificó su postura institucional al ratificar la impugnación presentada ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) contra Barcelona SC. La dirigencia del cuadro manabita sostiene que el reclamo por la participación indebida del futbolista Erick Mendoza cuenta con el respaldo irrefutable del reglamento del torneo, por lo que aguardan un pronunciamiento que garantice el cumplimiento estricto de la normativa.

En ese escenario, la directiva del 'Ídolo de Manabí' expresó su asombro tras conocer la contrademanda interpuesta por Barcelona SC, donde se alega la supuesta alineación irregular de Abdalá Bucaram Pazmiño.

Desde la cúpula verdiblanca rechazaron rotundamente este recurso, señalando que se trata de una estrategia evidente para dilatar el veredicto final y desviar la atención sobre la falta cometida por el elenco torero.

Para respaldar su postura, el club portovejense aclaró que la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol ya emitió el informe oficial que certifica la correcta y legal habilitación de Bucaram para actuar en la Copa Ecuador.

La institución adjunto la documentación correspondiente, dejando sin sustento jurídico los señaamientos presentados por la contraparte en este conflicto reglamentario.

Ante la expectativa generada en el balompié nacional, Liga de Portoviejo apeló a la efectividad, transparencia e imparcialidad de los estamentos disciplinarios de la FEF.

En el seno de la dirigencia manabita confían en que los organismos competentes emitirán un fallo oportuno apegado a la justicia deportiva, evitando retrasos innecesarios en la continuidad del certamen.

Finalmente, la dirigencia aseguró a su hinchada y a la opinión pública que mantendrá una vigilancia permanente sobre el avance de este proceso administrativo.

La institución reafirmó que agotará todas las instancias legales para defender los derechos de 'La Capira' con la firmeza que exige la trayectoria e historia del equipo.