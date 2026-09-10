Universidad Católica impone su jerarquía frente a Astillero F.C. y avanza en la Copa Ecuador

Universidad Católica ratificó su cartel de candidato y selló su clasificación a las semifinales de la Copa Ecuador 2026. En un vibrante compromiso correspondiente a la ronda de cuartos de final, el 'Trencito Azul' logró imponerse por 0-1 en su visita a Astillero F.C., asegurando su cupo entre los cuatro mejores clubes del torneo de integración nacional.

El escenario de la contienda fue el estadio Alejandro Ponce Noboa, ubicado en el sector de Fertisa en el sur de Guayaquil. Hasta allí se trasladó el cuadro capitalino con la firme responsabilidad de hacer valer la diferencia de categoría frente a la escuadra porteña, una de las revelaciones procedentes de la Segunda Categoría que buscaba dar el golpe de la jornada.

Desde el pitazo inicial, el conjunto dirigido por Diego Martínez impuso las condiciones sobre el campo de juego mediante una circulación fluida del balón y transiciones rápidas por las bandas. Por su parte, el elenco guayaquileño apostó por un bloque bajo bien estructurado y un notable despliegue físico para cerrar las vías de acceso a su portería.

La resistencia del equipo local se rompió sobre el minuto 24 de la primera mitad gracias a la astucia ofensiva del 'Trencito'. Tras un pelotazo profundo proyectado desde territorio camaratta, el delantero panameño José Fajardo atacó el espacio, forzó el error en el despeje del guardameta rival y definió con frialdad dentro del área para firmar el único tanto de la tarde.

Con la ventaja en el marcador, la 'Chatoleí' administró la tenencia del esférico durante el resto del primer tiempo, neutralizando las intenciones de reacción de Astillero F.C. e intentando ampliar la diferencia a través de remates de media distancia que exigieron a la zaga guayaquileña.

En la etapa complementaria, el cuadro porteño adelantó sus líneas movido por la necesidad del empate, generando aproximaciones de peligro mediante centros cruzados y disparos lejanos. Sin embargo, la zaga capitalina sostuvo la diferencia con firmeza, respaldada por intervenciones oportunas del guardameta Johan Lara para mantener el arco en cero en los minutos de mayor presión.

Tras consumir el tiempo de adición y decretarse el pitazo final, Universidad Católica consumó una trabajada victoria que lo instala en las semifinales de la Copa Ecuador. En dicha instancia, el conjunto universitario protagonizará un electrizante choque de Serie A frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito en busca del anhelado pase a la gran final.