Copa Ecuador: ¿podrá el técnico César Farías ser campeón del torneo 2026 con Barcelona? 

Barcelona vive una de las peores temporadas futbolísticas en 2026. Eliminado de la la Copa Libertadores, al equipo porteño solo le queda dos posibilidades de ser campeón en este año. La una alternativa es la Copa Ecuador Banco Pichincha y la otra la LigaPro. En esta última el escenario es más complicado porque Independiente del Valle camino firme a su bicampeonato y con gran ventaja.

El técnico César Farías se juega la única posibilidad en la Copa Ecuador. Al disputarse bajo el formato de eliminación directa, el cuadro guayaquileño no depende de regularidad a largo plazo ni de traspiés ajenos, sino exclusivamente de resolver a favor cada uno de sus cruces. El primer paso obligatorio en este camino consiste en superar a Liga de Portoviejo en la llave de octavos de final.

El conjunto canario visita a la 'Capira' en Manabí desde las 19:00 en partido que será transmitido por la señal abierta de Teleamazonas para todo el país.

A partir de esa instancia, la exigencia se eleva considerablemente, pues el equipo deberá gestionar con máxima efectividad los duelos de cuartos de final y semifinales. En un certamen de estas características, la solidez defensiva y la contundencia en áreas rivales resultan determinantes para evitar sorpresas ante rivales de cualquier categoría. Superar con éxito esas dos rondas colocará al club a un solo partido de concretar el objetivo.

El desenlace de la Copa Ecuador se definirá en una gran final donde Barcelona SC tendría la oportunidad histórica de conquistar este título por primera vez. Para lograrlo, la plantilla deberá mantener un rendimiento óptimo en momentos de alta presión y capitalizar la jerarquía individual de sus figuras.

Ganar este trofeo no solo significaría romper una sequía en torneos de copa nacionales, sino también asegurar un valioso cupo directo a la Copa Libertadores.

¿Qué pasa en la LigaPro?

En el plano de la LigaPro, el panorama matemático resulta sumamente complejo debido a la distancia acumulada en la tabla de posiciones. Tras disputarse 23 jornadas de la fase regular, el 'Ídolo' registra 35 puntos y se ubica en la quinta casilla, situándose a 23 unidades del líder, Independiente del Valle, que encabeza la clasificación con 58 puntos.

Con únicamente 21 puntos restantes en disputa en las 7 fechas finales, el equipo ya no cuenta con margen matemático para alcanzar la cima del torneo de liga.

Ante este escenario, el enfoque estratégico del club en el campeonato nacional debe reorientarse por completo hacia la consolidación de su posición en la tabla acumulada, con el fin de asegurar la clasificación a competiciones internacionales para el próximo año.