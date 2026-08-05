Neymar provoca polémica tras la clasificación del Santos; celebró con baile y gestos contra el rival

Neymar desata la polémica tras clasificar con Santos: Bailes y burlas contra el Remo

Neymar volvió a ser protagonista fuera del terreno de juego. El delantero brasileño celebró con gestos y bailes la clasificación del Santos a los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Sus gestos provocaron un tenso cruce con integrantes del Remo y encendió el ambiente al término del compromiso.

Polémica celebración

El Santos consiguió un ajustado triunfo por 1-0 sobre Remo, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del torneo.

Sin embargo, tras el pitazo final, la atención se trasladó al túnel de acceso a los camerinos, donde Neymar protagonizó una celebración que fue interpretada como una provocación por parte del equipo rival.

🕺 https://t.co/jJhmhkGamf 👉 Neymar desató la polémica al festejar la clasificación del #Santos con gritos y bailes frente al cuerpo técnico del Remo. pic.twitter.com/KcrVIZyGee — TA DEPORTES (@TAdeportesec) August 5, 2026

Durante el encuentro disputado en el estadio Mangueirão, el atacante fue blanco de constantes silbidos y abucheos por parte de los aficionados locales.

Al finalizar el partido, respondió lanzando besos hacia las gradas antes de dirigirse a los vestuarios.

Videos difundidos en redes sociales muestran al futbolista bailando y gritando "¡Eliminados! ¡Eliminados!" mientras pasaba cerca de integrantes del cuerpo técnico y colaboradores del Remo.

La reacción elevó la tensión en una zona donde ya existía un ambiente cargado tras la eliminación del conjunto local.

Tensión tras el partido

Las imágenes también reflejan que varios aficionados y miembros del entorno del Remo respondieron con gestos y reclamos hacia el jugador brasileño.

La presencia de vallas de seguridad y personal de control evitó que la situación escalara a un enfrentamiento físico.