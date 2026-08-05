Enner Valencia a Boca Juniors: acuerdo y fecha de llegada a Argentina del goleador 

Boca Juniors acelera su paso en el mercado de pases y tiene todo encaminado para concretar uno de los fichajes más resonantes del fútbol sudamericano. Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, tiene un principio de acuerdo con la directiva liderada por Juan Román Riquelme.

El delantero, de 36 años, llegará a la institución xeneize como jugador libre tras finalizar su vínculo contractual con el Pachuca de México, respondiendo a la necesidad urgente del cuerpo técnico de sumar jerarquía e impacto inmediato en el frente de ataque. Sudamericana es uno de los retos bostero.

La llegada del atacante ecuatoriano se destrabó definitivamente tras la resolución de un obstáculo reglamentario clave: la liberación del cupo de extranjeros.

La transferencia del lateral uruguayo Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la MLS le otorgó al club de la Ribera el margen necesario en la lista internacional para formalizar la propuesta. Sin dicho cupo disponible, la directiva no podía avanzar de manera oficial en la inscripción del futbolista de cara a las competencias locales e internacionales del presente semestre.

Club País Período Logros destacados C.S. Emelec 🇪🇨 Ecuador 2010 – 2013 Campeón de la Serie A de Ecuador (2013) y Máximo goleador de la Copa Sudamericana (2013) C.F. Pachuca 🇲🇽 México 2014 Campeón de goleo del Torneo Clausura (18 goles) West Ham United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2014 – 2017 Salto a la Premier League tras su destacado Mundial en Brasil 2014 Everton F.C. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2016 – 2017 Cesión a préstamo en la Premier League Tigres UANL 🇲🇽 México 2017 – 2020 Campeón Liga MX (Apertura 2017 y Clausura 2019) y CONCACAF Champions League (2020) Fenerbahçe S.K. 🇹🇷 Turquía 2020 – 2023 Campeón Copa de Turquía y Máximo goleador de la Süper Lig (29 goles, 2022-23) S.C. Internacional 🇧🇷 Brasil 2023 – 2025 Semifinalista de la Copa Libertadores 2023 y Campeón Gaúcho C.F. Pachuca 🇲🇽 México 2025 – 2026 Segundo ciclo con los 'Tuzos'

El acuerdo concretado contempla un contrato por 18 meses, con vigencia hasta fines del próximo año. El plan logístico ya está trazado: 'Superman' arribará a Buenos Aires este sábado 8 de agosto para someterse a los exámenes médicos de rutina en la clínica habitual del club y firmar posteriormente el vínculo que lo unirá a la entidad boquense. De no mediar imprevistos en las pruebas físicas, el jugador será presentado oficialmente en La Bombonera la próxima semana.

La incorporación de Valencia responde directamente al déficit ofensivo que viene arrastrando el plantel tras la partida de referentes en el puesto y las constantes bajas por lesión en la zona de ataque. Con amplia trayectoria en ligas de primer nivel como la Premier League, la Süper Lig de Turquía y el Brasileirão, además de su vigencia con la camiseta de la Tri, el atacante aportará dinamismo, potencia física y potencia goleadora a un esquema táctico que requería variantes de jerarquía en los metros finales.

De esta manera, el cuerpo técnico sumará una variante de peso internacional para afrontar la triple competencia del semestre: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana. Se prevé que Valencia realice sus primeros entrenamientos con el grupo a partir del lunes, con el objetivo de realizar una puesta a punto acelerada que le permita sumar sus primeros minutos con la camiseta azul y oro a la brevedad.