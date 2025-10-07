Adrian Luna Martinetti venció a Mark Vologdin y es el cuarto peleador ecuatoriano en UFC

Adrian Luna Martinetti se convirtió el martes 7 de octubre en el cuarto ecuatoriano dentro de la UFC, tras una espectacular victoria en el Dana White´s Contender Series ante el ruso Mark Vologdin. La pelea de inicio a fin fue increíble, con el ecuatoriano llevándose la victoria por decisión unánime en la tarjeta de los jueces.

La pelea fue considerada una de las mejores del DWCS. Este evento es dirigido por el presidente de la UFC, Dana White, donde cada martes por la noche se disputan varias peleas. Para conseguir un contrato con la UFC, el peleador tiene que impresionar al presidente ya que puedes ganar, pero si fue una pelea aburrida o no muy vistosa, White puede no firmar al luchador.

Al finalizar el combate, Dana White otorgó el contrato a los dos. Esto pese a que el ruso perdió. Además entregó un bono de USD 25.000 a cada uno, esto solo lo hace en eventos de la UFC cuando son la pelea de la noche.

Luna tiene 30 años y con esta victoria, un récord profesional de 17 victorias y una sola derrota por decisión. Pelea en la división del peso gallo (135 libras) y se entrena en el Entram Gym, en Tijuana, el mismo gimnasio en donde entrena Michael Morales.

Varios campeones mundiales y estrellas de la UFC han conseguido contrato en el DWCS como Sean O'Malley, Jamahal Hill y Raúl Rosas Jr. Además, el ecuatoriano Michael Morales logró impresionar a Dana White en este evento y consiguió contrato en la UFC, tras vencer a Nikolay Veretennikov por una contundente decisión. Actualmente Morales tiene seis peleas en la UFC de las cuales ganó todas y se encuentra en la posición ocho del peso wélter.

Ahora Luna Martinetti se convierte en el cuarto ecuatoriano en la UFC, los otros tricolores son: Marlon 'Chito' Vera, Michael Morales y Carlos Vera.