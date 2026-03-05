La FEF confirma que la Copa Ecuador se inicia a finales de marzo y la Supercopa en mayo

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) confirmó la realización de la Copa Ecuador y la Supercopa Ecuador en el primer semestre de 2026. Francisco Egas, presidente de la FEF, anunció que la Copa empezará a finales de marzo (pendiente de aprobación) y

Según la FEF, la Supercopa se jugará en mayo, reactivando ambos torneos sin alterar el calendario de LigaPro ni competencias internacionales, en un año con Mundial y torneos juveniles.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, confirmó que la Supercopa Ecuador se disputará en mayo 2026. "La Supercopa Ecuador va a ser en mayo, la Copa Ecuador esta semana tiene que aprobarse en Comité Ejecutivo el calendario, pero ya está diseñado para empezar en breve, a finales de este mes", dijo Egas.

Agregó: "Todo tiene que aprobarse con la participación de nuestros afiliados, de los equipos y asociaciones". En los próximos días se darán a conocer más detalles oficiales de ambas competiciones.

La intención es que ambos torneos se disputen en el primer semestre del año, ajustando fechas para no interferir con el desarrollo de la LigaPro Serie A ni las participaciones internacionales de los clubes ecuatorianos.

Semanas atrás, Nicolás Solines, secretario general de la FEF, explicó que 2026 es un año particular por el Mundial y competencias juveniles, lo que complica la organización del calendario.

"La idea es que la Copa Ecuador comience antes, precisamente para prevenir que, en los meses de junio y julio, el torneo se vuelva más intermitente", señaló Solines, agregando que se trabaja en la sincronización con los equipos para dar mayor holgura a los clubes con alta carga de partidos.

La Supercopa Ecuador 2026 enfrentará al campeón de la LigaPro 2025, Independiente del Valle, contra el ganador de la Copa Ecuador 2025, Universidad Católica. Independiente del Valle dominó la LigaPro desde el inicio y levantó el título con fechas de anticipación pese a un bajón en la etapa decisiva del primer hexagonal.

Universidad Católica cortó su sequía de títulos al conquistar la Copa Ecuador en una final disputada en el Estadio Olímpico Atahualpa ante Liga de Quito. Formato de la Copa Ecuador

La Copa Ecuador mantendrá su formato tradicional como certamen integrador del fútbol nacional, incluyendo clubes de distintas categorías afiliados a la FEF y LigaPro. De confirmarse el arranque a finales de marzo, los equipos deberán acelerar su planificación deportiva para afrontar un calendario exigente en las próximas semanas.

La final de la Supercopa aún no tiene fecha exacta definida, pendiente de coordinar calendarios, pero se busca que ambos finalistas lleguen con ritmo tras el inicio de sus temporadas.