Estos serán los partidos de Liga de Quito y Universidad Católica en la Copa Libertadores Sub 20
El sábado 7 de marzo comienza el torneo que se jugará en Quito y se tiene previsto que finalice el 22. Participarán dos clubes de Ecuador.
Un entrenamiento de Liga de Quito como parte de la preparación.
Tomado de redes sociales
04 mar 2026 - 16:49
La Copa Libertadores Sub 20 comenzará este sábado 7 de marzo de 2026 en Quito. Según la programación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) los partidos se jugarán en los estadios Rodrigo Paz Delgado y Olímpico Atahualpa. Las fases finales se jugarán en el estadio de Independiente del Valle.
Liga de Quito, vigente campeón Sub 19, comparte el Grupo C con Nacional de Uruguay, Belgrano de Argentina y Santiago Wanderers de Chile. Los albos serán locales en el Rodrigo Paz Delgado y esperan contar con el apoyo de sus hinchas.
El otro equipo ecuatoriano que participa en el torneo juvenil será Universidad Católica. La ‘Chatoleí’ se ganó el cupo de anfitrión por ser el segundo mejor ubicado. El 'Trencito azul' jugará en el Grupo B con Palmeiras, Olimpia y Sporting Cristal. Palmeiras, finalista de la pasada edición, será uno de los rivales más difíciles.
Los partidos de Liga de Quito
Lunes 9 de marzo
Belgrano vs. Liga de Quito/ 17:00
Jueves 12 de marzo
Nacional (Uruguay) vs. Liga de Quito/17:00
Domingo 15 de marzo
Liga de Quito vs. Santiago Wanderers/17:00
Los partido de la U. Católica
Estadio Olímpico Atahualpa
Domingo 8 de marzo
Palmeiras vs. Universidad Católica/19:00
Miércoles 11 de marzo
Sporting Cristal vs. Universidad Católica/19:00
Sábado 14 de marzo
Universidad Católica vs. Olimpia/19:30
