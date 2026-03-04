Estos serán los partidos de Liga de Quito y Universidad Católica en la Copa Libertadores Sub 20

La Copa Libertadores Sub 20 comenzará este sábado 7 de marzo de 2026 en Quito. Según la programación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) los partidos se jugarán en los estadios Rodrigo Paz Delgado y Olímpico Atahualpa. Las fases finales se jugarán en el estadio de Independiente del Valle.

Liga de Quito, vigente campeón Sub 19, comparte el Grupo C con Nacional de Uruguay, Belgrano de Argentina y Santiago Wanderers de Chile. Los albos serán locales en el Rodrigo Paz Delgado y esperan contar con el apoyo de sus hinchas.

El otro equipo ecuatoriano que participa en el torneo juvenil será Universidad Católica. La ‘Chatoleí’ se ganó el cupo de anfitrión por ser el segundo mejor ubicado. El 'Trencito azul' jugará en el Grupo B con Palmeiras, Olimpia y Sporting Cristal. Palmeiras, finalista de la pasada edición, será uno de los rivales más difíciles.

Los partidos de Liga de Quito

Lunes 9 de marzo

Belgrano vs. Liga de Quito/ 17:00

Jueves 12 de marzo

Nacional (Uruguay) vs. Liga de Quito/17:00

Domingo 15 de marzo

Liga de Quito vs. Santiago Wanderers/17:00

Los partido de la U. Católica

Estadio Olímpico Atahualpa

Domingo 8 de marzo

Palmeiras vs. Universidad Católica/19:00

Miércoles 11 de marzo

Sporting Cristal vs. Universidad Católica/19:00

Sábado 14 de marzo

Universidad Católica vs. Olimpia/19:30