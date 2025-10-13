IDV vs. U. Católica, gran duelo de cuartos de final de Copa Ecuador en la cancha de Teleamazonas

Los jugadores de Universidad Católica celebran un gol del Campeonato ecuatoriano. Los 'camarattas' visitan a Independiente del Valle, en un duelo que usted verá por Teleamazonas.

Independiente del Valle vs. Universidad Católica definen uno de los cupos en las semifinales de la Copa Ecuador. El partido se juega el lunes 13 de octubre del 2025, en la cancha de Teleamazonas, desde las 17:45. Fútbol para todos.

Los rayados se clasificaron a esta instancia tras dejar en los octavos de final a Gualaceo. El jueves 9 de octubre, Independiente del Valle vapuleó por 6-0 a su contrincante, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.

Por su parte, Universidad Católica eliminó en la anterior fase a Liga de Portoviejo, en un partido en el que mostró contundencia en el partido jugado en el estadio Reales Tamarindos, en Manabí. El 'Trencito' pelea la Copa Ecuador y además quiere dar pelea en el hexagonal final por el título en el Campeonato Nacional.

El calendario empieza a apretarse para los dos equipos. Independiente del Valle disputa tres torneos: además de la Copa Ecuador, IDV es líder del Campeonato Nacional y el gran candidato para quedarse con la corona. Lleva 13 puntos de ventaja con respecto al escolta Barcelona.

Además, los dirigidos por el español Javier Rabanal jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana con el Atlético Mineiro, entre el 21 y 28 de octubre.

Universidad Católica, dirigida por Diego Martínez también busca avanzar en la Copa Ecuador y ser protagonista de Liga Pro. El ganador de esta serie se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre.