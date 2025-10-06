Leones FC se enfrenta a Emelec, en la cancha de Teleamazonas, el miércoles 8 de octubre

Los jugadores de Leones FC celebran un tanto ante Independiente Jrs, en un partido jugado en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Leones FC vs Emelec se enfrentan en la cancha de Teleamazonas. El miércoles 8 de octubre del 2025, a través de esta señal, se jugará un partido intenso. El compromiso se jugará en el estadio Gonzalo Pozo y usted podrá mirarlo, en vivo y en directo, desde las 16:00. Fútbol para todos.

El partido debía jugarse el miércoles 1 de octubre, en el estadio Olímpico de Ibarra. Sin embargo, la realización del paro nacional, impidió que el juego se realizase en la sede natural de Leones FC. Por ello, la Ecuafútbol, organizadora de la Copa Ecuador, decidió que el compromiso se jugase en Quito.

El compromiso es válido por los octavos de final de la Copa Ecuador. En el duelo, transmitido por Teleamazonas, deberá haber un ganador. Por ello, si el partido termina igualado, la serie se definirá por lanzamientos penales.

El principal directivo de Leones, Esteban Paz, aseguró que realizan los trámites para poder emitir a tiempo los boletos para que los hinchas de Emelec, puedan asistir al partido de octavos. El ganador de la llave se medirá con Guayaquil City.

Dirigidos por Geovanny 'Sombra' Espinoza, Leones intentan dar la sorpresa en la llave. El equipo de Imbabura tiene jugadores de experiencia como Wilmer Godoy, Daniel Porozo y Jonathan Betancourt.

En Emelec están en duda el venezolano Alexander González y el capitán Luis Fernando León, quienes sufren dolencias musculares.