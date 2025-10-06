¿Hay algo que no pueda hacer?: Alan Shearer elogia a Moisés Caicedo en la Premier League

Moisés Caicedo celebra su golazo ante Liverpool, en la séptima fecha de la Premier League. El futbolista fue incluido en el 11 ideal de la jornada.

Moisés Caicedo sigue sumando elogios y reconocimientos en la Premier League. El volante ecuatoriano fue incluido en el 11 ideal de la séptima fecha del torneo de clubes más prestigioso del mundo. Alan Shearer, histórico goleador inglés, puso a 'Niño Moi' tras su golazo ante Liverpool, logrado el sábado 4 de octubre del 2025.

Chelsea venció a los 'Reds' por 2-1 con un estupendo golazo de Moisés Caicedo y otro tanto, sobre la hora, del brasileño Estevao. El tanto ante Liverpool fue el tercero que marca el ecuatoriano en las siete jornadas de la Premier League.

A inicios de temporada, Caicedo anunció que se acercaría más al arco contrario para buscar goles con remates de media distancia. En esta campaña, el ecuatoriano marcó tantos ante West Ham, Brentford y Liverpool.

Alan Shearer, exgoleador de Newcastle United, es comentarista y semanalmente arma una lista del once ideal oficial de la competencia. Esto dijo sobre Moisés:

"¿Hay algo que no pueda hacer(Caicedo) ? Le dio la ventaja a Chelsea contra el Liverpool con un gol increíble. Además, dominó totalmente el mediocampo". Alan Shearer/ leyenda del fútbol inglés sobre Moisés Caicedo

Esta es la segunda vez que Caicedo es incluido en el once ideal de Shearer para la Premier League. El futbolista ecuatoriano también fue considerado entre los mejores del torneo, en el empate ante Brentford, en donde también anotó.