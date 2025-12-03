Liga de Quito se clasifica a la final de la Copa Ecuador: se medirá con U. Católica

Liga Deportiva Universitaria se clasificó a la final de la Copa Ecuador. En la noche del miércoles 3 de diciembre del 2025, el cuadro universitario derrotó por penales 5-4 a Emelec. Ahora se enfrentará con Universidad Católica, en la gran final.

El 'Ballet' venció en los 90 minutos a los albos, con un solitario tanto de Maicon Solís, en el segundo tiempo. En la ida, en el estadio Capwell, los universitarios ganaron por 2-1, por lo cual la serie se decidió desde los penales.

Juan Pablo Ruiz Gómez falló el único penal de la tanda por Emelec. Los albos concretaron todos sus lanzamientos.

La final de la Copa Ecuador se jugará el jueves 18 de diciembre, en el estadio Olímpico Atahualpa. En la víspera, Universidad Católica superó a Cuenca Juniors y accedió a la final del torneo ecuatoriano.