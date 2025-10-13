Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Copa Ecuador

Universidad Católica vence a IDV y se convierte en el primer semifinalista de Copa Ecuador

El cuadro 'camaratta' vence con dos goles de Mauricio Alonso. Ahora espera al vencedor del duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre. 

Byron Palacios, de Universidad Católica, disputa el esférico con Arroyo Vernaza, de Independiente del Valle, en el partido jugado el lunes 13 de octubre.

API

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

13 oct 2025 - 19:56

Unirse a Whatsapp

Universidad Católica doblegó a Independiente del Valle como visitante y alcanzó el primer cupo a las semifinales de la Copa Ecuador. Dos goles de Mauricio Alonso, a los 33 y 39 minutos bastaron al ‘Trencito’ para alcanzar el paso entre los cuatro mejores del torneo

Ahora, Católica esperará por el ganador de la llave entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre para la siguiente instancia. Independiente del Valle sufre el primer revés en una campaña a nivel nacional, en la que había lucido impecable. 

El goleador Michael Hoyos adelantó a los rayados, a los 19 minutos. Sin embargo, con el paso de los minutos y la rápida reacción de Católica, el equipo de Chillo Jijón se fue diluyendo. En el segundo tiempo casi no generó peligro.  

Independiente del Valle se enfocará ahora en el torneo local y las semifinales de la Copa Sudamericana, ante Atlético Mineiro.  

Así te contamos el minuto a minuto 

  • 13/10/2025

    19:51

    90' IDV insiste para buscar el empate 

    Universidad Católica espera con orden. Independiente del Valle desespera en los últimos minutos. 

  • 13/10/2025

    19:35

    75' Católica mantiene la ventaja sobre IDV 

    Universidad Católica se defiende con orden y solo deja a Byron Palacios como su principal arma para generar contragolpes. 

  • 13/10/2025

    19:28

    Universidad Católica también mueve su banca

    El técnico Diego Martínez pone piernas frescas. Salen Mauro Díaz y Jerónimo Cacciabue en el compromiso. 

  • 13/10/2025

    19:13

    53' Independiente no logra conectarse 

    Al cuadro rayado le cuesta entrar en ritmo para buscar el empate. Lerma, Ibarra y Patta se alistan para ingresar. 

  • 13/10/2025

    18:42

    39' GOOOOOL de Universidad Católica

    Mauricio Alonso, nuevamente, con una espectacular volea, pone el 2-1 en Chillo Jijón. Un verdadero golazo para el 2-1. 

  • 13/10/2025

    18:33

    32' GOOOOOOL de Universidad Católica

    Mauricio Alonso empata el partido tras una jugada colectiva de Universidad Católica en el área de Independiente del Valle. 

  • 13/10/2025

    18:19

    19' GOOOOOOL de Independiente del Valle 

    Michael Hoyos anota el primer tanto del partido. Gran desborde de Arroyo Vernaza para dejar al goleador en posición. 

  • 13/10/2025

    18:13

    12' Independiente del Valle intenta controlar el juego

    De la mano de Junior Sornoza, el cuadro del Valle intenta imponer condiciones. Michael Hoyos lidera los ataques. 

  • 13/10/2025

    18:00

    00' Arrancó el partido

    Ya se movió el balón empezaron las emociones del juego entre Universidad Católica e Independiente del Valle. 

  • 13/10/2025

    17:59

    Los equipos están en la cancha para el juego

    Ya están en la cancha el Independiente del Valle y Universidad Católica. En la noche deberá haber un ganador para ir a la semifinal. 

Estas son las alineaciones del partido: 

Te puede interesar