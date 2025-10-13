Universidad Católica vence a IDV y se convierte en el primer semifinalista de Copa Ecuador
El cuadro 'camaratta' vence con dos goles de Mauricio Alonso. Ahora espera al vencedor del duelo entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre.
Byron Palacios, de Universidad Católica, disputa el esférico con Arroyo Vernaza, de Independiente del Valle, en el partido jugado el lunes 13 de octubre.
API
Compartir
Actualizada:
13 oct 2025 - 19:56
Universidad Católica doblegó a Independiente del Valle como visitante y alcanzó el primer cupo a las semifinales de la Copa Ecuador. Dos goles de Mauricio Alonso, a los 33 y 39 minutos bastaron al ‘Trencito’ para alcanzar el paso entre los cuatro mejores del torneo
Ahora, Católica esperará por el ganador de la llave entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre para la siguiente instancia. Independiente del Valle sufre el primer revés en una campaña a nivel nacional, en la que había lucido impecable.
El goleador Michael Hoyos adelantó a los rayados, a los 19 minutos. Sin embargo, con el paso de los minutos y la rápida reacción de Católica, el equipo de Chillo Jijón se fue diluyendo. En el segundo tiempo casi no generó peligro.
Independiente del Valle se enfocará ahora en el torneo local y las semifinales de la Copa Sudamericana, ante Atlético Mineiro.
Así te contamos el minuto a minuto
13/10/2025
19:51
90' IDV insiste para buscar el empate
Universidad Católica espera con orden. Independiente del Valle desespera en los últimos minutos.
13/10/2025
19:35
75' Católica mantiene la ventaja sobre IDV
Universidad Católica se defiende con orden y solo deja a Byron Palacios como su principal arma para generar contragolpes.
13/10/2025
19:28
Universidad Católica también mueve su banca
El técnico Diego Martínez pone piernas frescas. Salen Mauro Díaz y Jerónimo Cacciabue en el compromiso.
13/10/2025
19:13
53' Independiente no logra conectarse
Al cuadro rayado le cuesta entrar en ritmo para buscar el empate. Lerma, Ibarra y Patta se alistan para ingresar.
13/10/2025
18:42
39' GOOOOOL de Universidad Católica
Mauricio Alonso, nuevamente, con una espectacular volea, pone el 2-1 en Chillo Jijón. Un verdadero golazo para el 2-1.
13/10/2025
18:33
32' GOOOOOOL de Universidad Católica
Mauricio Alonso empata el partido tras una jugada colectiva de Universidad Católica en el área de Independiente del Valle.
13/10/2025
18:19
19' GOOOOOOL de Independiente del Valle
Michael Hoyos anota el primer tanto del partido. Gran desborde de Arroyo Vernaza para dejar al goleador en posición.
13/10/2025
18:13
12' Independiente del Valle intenta controlar el juego
De la mano de Junior Sornoza, el cuadro del Valle intenta imponer condiciones. Michael Hoyos lidera los ataques.
13/10/2025
18:00
00' Arrancó el partido
Ya se movió el balón empezaron las emociones del juego entre Universidad Católica e Independiente del Valle.
13/10/2025
17:59
Los equipos están en la cancha para el juego
Ya están en la cancha el Independiente del Valle y Universidad Católica. En la noche deberá haber un ganador para ir a la semifinal.
Estas son las alineaciones del partido:
Compartir