Universidad Católica vence a IDV y se convierte en el primer semifinalista de Copa Ecuador

Byron Palacios, de Universidad Católica, disputa el esférico con Arroyo Vernaza, de Independiente del Valle, en el partido jugado el lunes 13 de octubre.

Universidad Católica doblegó a Independiente del Valle como visitante y alcanzó el primer cupo a las semifinales de la Copa Ecuador. Dos goles de Mauricio Alonso, a los 33 y 39 minutos bastaron al ‘Trencito’ para alcanzar el paso entre los cuatro mejores del torneo

Ahora, Católica esperará por el ganador de la llave entre Cuenca Juniors y 9 de Octubre para la siguiente instancia. Independiente del Valle sufre el primer revés en una campaña a nivel nacional, en la que había lucido impecable.

El goleador Michael Hoyos adelantó a los rayados, a los 19 minutos. Sin embargo, con el paso de los minutos y la rápida reacción de Católica, el equipo de Chillo Jijón se fue diluyendo. En el segundo tiempo casi no generó peligro.

Independiente del Valle se enfocará ahora en el torneo local y las semifinales de la Copa Sudamericana, ante Atlético Mineiro.

Así te contamos el minuto a minuto

90' IDV insiste para buscar el empate Universidad Católica espera con orden. Independiente del Valle desespera en los últimos minutos.

75' Católica mantiene la ventaja sobre IDV Universidad Católica se defiende con orden y solo deja a Byron Palacios como su principal arma para generar contragolpes.

Universidad Católica también mueve su banca El técnico Diego Martínez pone piernas frescas. Salen Mauro Díaz y Jerónimo Cacciabue en el compromiso.

53' Independiente no logra conectarse Al cuadro rayado le cuesta entrar en ritmo para buscar el empate. Lerma, Ibarra y Patta se alistan para ingresar.

39' GOOOOOL de Universidad Católica Mauricio Alonso, nuevamente, con una espectacular volea, pone el 2-1 en Chillo Jijón. Un verdadero golazo para el 2-1.

32' GOOOOOOL de Universidad Católica Mauricio Alonso empata el partido tras una jugada colectiva de Universidad Católica en el área de Independiente del Valle.

19' GOOOOOOL de Independiente del Valle Michael Hoyos anota el primer tanto del partido. Gran desborde de Arroyo Vernaza para dejar al goleador en posición.

12' Independiente del Valle intenta controlar el juego De la mano de Junior Sornoza, el cuadro del Valle intenta imponer condiciones. Michael Hoyos lidera los ataques.

00' Arrancó el partido Ya se movió el balón empezaron las emociones del juego entre Universidad Católica e Independiente del Valle.

Los equipos están en la cancha para el juego Ya están en la cancha el Independiente del Valle y Universidad Católica. En la noche deberá haber un ganador para ir a la semifinal.

Estas son las alineaciones del partido: