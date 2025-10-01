Danna Martínez logró el oro en el Sudamericano de Aguas Abiertas 10 km en Rio de Janeiro

Con la tricolor en lo más alto: Danna Martínez (centro) logró el oro en la prueba de Aguas Abiertas que se realiza en Rio de Janeiro.

¡Ecuador en lo más alto! La nadadora tricolor Danna Martínez brilló en el Sudamericano Juvenil de Aguas Abiertas que se desarrolla en Rio de Janeiro. La deportista tricolor logró el oro en la prueba de los 10 kilómetros.

El logro deportivo se produjo en la jornada del 1 de octubre del 2025. Según informó el Viceministerio del Deporte, Martínez logró un tiempo de dos horas, 18 minutos y 46 segundos para colgarse la medalla de oro.

Brasil y Argentina completaron el podio en el Sudamericano juvenil.

Por su parte, en la prueba masculina de los 10 kilómetros Aguas Abiertas, el también nadador ecuatoriano Juan Alcívar se colocó en el tercer lugar. Lo hizo tras llegar con un tiempo de dos horas, cuatro minutos y 32 segundos.