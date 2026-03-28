Liga de Quito cayó 1-2 ante Universitario, en juego amistoso disputado en Lima

Liga Deportiva Universitaria de Quito midió a Universitario de Deportes en un partido amistoso disputado en el Estadio Monumental de Ate, en Lima (Perú).

En medio de la fecha FIFA, Liga Deportiva Universitaria de Quito cayó 1-2 ante Universitario de Deportes en un partido amistoso disputado la noche del sábado 28 de marzo de 2026, en el estadio Monumental de Ate, en Lima (Perú) .

El conjunto crema abrió el marcador al minuto 5, gracias a la anotación del ariete argentino-peruano Matías Di Benedetto. La reacción azucena no tardó y cuatro minutos después llegó en los pies del chileno Fernando Cornejo.

El gol de la victoria de los cremas llegó a través del delantero senegalés-español, Sekou Gassama, quien anotó su primer gol con la 'U' peruana tras una precisa definición dentro del área a los 65 minutos. Gassama regresaba a las canchas tras superar una lesión.

El delantero senegalés-español dejó atrás las continuas dificultades de su arranque con Universitario, marcado por la falta de ritmo, lesiones musculares y poca presencia en partidos oficiales.

El DT de Liga, Tiago Nunes, no pudo contar con varios elementos estelares de su plantel, debido a que están con sus respectivas selecciones. Gonzalo Valle y Janner Corozo fueron convocados por Ecuador, mientras que Ricardo Adé (Haití), Jesús Pretell (Perú) y Gabriel Villamil (Bolivia) fueron llamados a sus respectivas selecciones para la fecha FIFA.

El partido amistoso sirvió como parte de la preparación de ambos equipos para enfrentar sus respectivos desafíos locales e internacionales.