Arranca la Champions League 2026-27: partidos y horarios confirmados para Ecuador

La emoción del máximo torneo de clubes de Europa vuelve a encender los estadios con el inicio de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Tras el sorteo y la definición del calendario oficial, los 36 mejores equipos del continente están listos para enfrentarse en una renovada primera ronda que promete jornadas llenas de intensidad, grandes choques entre potencias europeas y momentos memorables para los aficionados del fútbol global.

El telón de esta primera jornada se levantará este martes 8 de septiembre con atractivos compromisos en doble turno. La jornada matutina arrancará a las 11:45 (hora de Ecuador) con los duelos entre Club Brujas frente a Aston Villa y AEK Atenas ante LASK Linz.

En el turno de fondo, fijado para las 14:00, destaca el vibrante enfrentamiento en el estadio Santiago Bernabéu entre Real Madrid e Inter de Milán, acompañado por el choque en Oporto entre FC Porto y Manchester City.

Para el miércoles 9 de septiembre, la actividad continuará con encuentros decisivos que mantendrán la atención de los fanáticos en todo el mundo. Desde las 11:45, el FC Barcelona recibirá al Feyenoord en el Spotify Camp Nou, mientras que el Stuttgart medirá fuerzas ante el Viking FK.

A las 14:00, la jornada alcanzará su punto cumbre con choques de alto voltaje como Liverpool vs. Atlético de Madrid en Anfield y el cruce entre Napoli y Arsenal en suelo italiano.

🗓️ Martes, 8 de septiembre de 2026 Club Brujas vs. Aston Villa 11:45 ECT AEK Atenas vs. LASK Linz 11:45 ECT Real Madrid vs. Inter de Milán 14:00 ECT FC Porto vs. Manchester City 14:00 ECT Borussia Dortmund vs. Villarreal 14:00 ECT Lille vs. Real Betis 14:00 ECT 🗓️ Miércoles, 9 de septiembre de 2026 FC Barcelona vs. Feyenoord 11:45 ECT VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger 11:45 ECT Liverpool vs. Atlético de Madrid 14:00 ECT Napoli vs. Arsenal 14:00 ECT París Saint-Germain vs. Slovan Bratislava 14:00 ECT Sporting CP vs. Galatasaray 14:00 ECT 🗓️ Jueves, 10 de septiembre de 2026 Fenerbahçe vs. AS Roma 11:45 ECT PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk 11:45 ECT Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt 14:00 ECT Manchester United vs. Sabah FK 14:00 ECT Como 1907 vs. RB Leipzig 14:00 ECT Slavia Praga vs. Lens 14:00 ECT

El cierre de esta primera fecha se disputará el jueves 10 de septiembre con otra vibrante cartelera. Fenerbahçe y Roma abrirán la jornada a las 11:45 junto al duelo entre PSV Eindhoven y Shakhtar Donetsk.

Más tarde, a las 14:00, el Bayern Múnich enfrentará al Bodø/Glimt en el Allianz Arena, mientras que el Manchester United debutará ante el Sabah FK en Old Trafford, completando así tres días seguidos de pura competencia continental.

Esta edición de la fase de liga marca un hito crucial para los clubes participantes, ya que cada punto conseguido en las primeras fechas resultará determinante para la clasificación directa a los octavos de final.

Con una tabla general unificada de 36 planteles, la urgencia por sumar desde el primer silbatazo obligará a los entrenadores a presentar sus mejores alineaciones y proponer esquemas ofensivos desde la jornada inaugural.

Los aficionados en Ecuador podrán seguir cada detalle y resultado de esta apasionante semana futbolística con los horarios perfectamente adaptados al huso horario local (UTC-5).

La cobertura completa incluirá el seguimiento de las principales figuras internacionales y el desempeño de las potencias europeas en su camino por alcanzar la gloria en la final continental.