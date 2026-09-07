Gonzalo Plata volvió a Flamengo y viajará a Ecuador para enfrentar a IDV por Libertadores

Gonzalo Plata ya está de regreso en las filas de Flamengo para ponerse bajo las órdenes del cuerpo técnico y disputar los próximos compromisos del torneo continental. Tras la fallida negociación con el Dínamo de Moscú que impidió su traspaso al fútbol ruso, el atacante tricolor se reincorporó de inmediato a los entrenamientos de la escuadra carioca en Río de Janeiro.

El extremo ecuatoriano forma parte de la delegación del 'Mengão' que viaja a territorio ecuatoriano para afrontar el decisivo choque de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. La plantilla de Río de Janeiro alista su mejor estrategia para obtener un resultado positivo en la altitud de Quito antes de cerrar la llave como local en el mítico estadio Maracaná.

El retorno de Plata a territorio nacional genera una expectativa especial al tratarse de un duelo directo frente a Independiente del Valle, club en el que realizó su formación futbolística y dio sus primeros pasos en el profesionalismo. Para el futbolista de 25 años, esta visita representa un cruce con importantes matices emotivos ante la institución que impulsó su carrera internacional.

El conjunto brasileño busca consolidar su peso ofensivo en esta fase decisiva del certamen tras cerrar el mercado de pases europeo sin concretar salidas clave en el frente de ataque. Plata se perfila como una pieza de recambio determinante para el esquema táctico, aportando velocidad, desequilibrio por las bandas y versatilidad en los últimos metros de la cancha.

Por su parte, el cuadro 'Rayado' de Sangolquí recibe al gigante sudamericano con la misión de sacar ventaja en su reducto y mantener vivas las aspiraciones de avanzar a las semifinales. El elenco ecuatoriano llega con ritmo competitivo y un plantel consolidado que buscará contrarrestar el dinamismo y la jerarquía individual del equipo brasileño.

El encuentro de ida entre Independiente del Valle y Flamengo está pactado para disputarse en el estadio Olímpico Atahualpa. Ambas escuadras buscarán dar el primer golpe en una de las llaves más atractivas y disputadas de la presente edición de la Copa Libertadores.