Enner Valencia marca un 'hat-trick' y lleva a Boca Juniors a semifinales de Copa Argentina

Enner Valencia ingresó en el segundo tiempo y marcó tres goles de cabeza en 23 minutos para darle a Boca Juniors la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina.

Enner Valencia fue la gran figura de Boca Juniors este domingo 27 de septiembre. El delantero ecuatoriano entró desde el banco a los 56 minutos y terminó firmando un triplete para la remontada 3-2 ante Racing, en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Boca estaba abajo por dos goles cuando entró el Valencia. El atacante de 36 años respondió con tres tantos de cabeza en el tramo final del encuentro disputado en el Gigante de Arroyito, en Rosario.

Tres goles en 23 minutos

El primer gol del ecuatoriano llegó tras un centro de Lautaro Blanco. Luego volvió a aparecer para igualar el encuentro y, ya en los minutos finales, integró su 'hat-trick' para asegurar la clasificación de Boca.

Valencia marcó sus tres tantos en un lapso de apenas 23 minutos , una actuación que lo convirtió en protagonista absoluto de una remontada que parecía poco probable cuando ingresó al campo.

Con el triunfo, Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que se enfrentará a Banfield. El conjunto xeneize además prolongó su racha sin derrotas en partidos oficiales.

“Una de las noches más inolvidables”

Después del encuentro, Valencia destacó la importancia personal de la actuación y aseguró que fue “una de las noches más inolvidables” de su carrera.

El ecuatoriano volvió así a ser decisivo en un partido de eliminación directa y terminó siendo el autor de todos los goles de Boca en la clasificación.