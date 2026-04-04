El exmundialista Agustín Delgado dirigirá a Olmedo

Olmedo anunció la contratación del exgoleador mundialista Agustín Delgado para la temporada 2026. El anuncio se hizo oficial luego de la salida del director técnico Sixto Vizuete. El DT nacido en Guaytacama dejó el cargo para viajar a Bolivia y asumir el manejo de The Strongest.

El 'Tin' Delgado tendrá la misión de buscar el ascenso del Ciclón de los Andes a la Serie B del fútbol ecuatoriano. También peleará por ser protagonista en la Copa Ecuador. La base del plantel con el que contará Delgado fue escogido por Vizuete.

Delgado terminó su preparación como director técnico y ahora el reto será comenzar a brillar en este nuevo espacio. La directiva del club escogió al mundialista por su experiencia.

Olmedo lleva más de tres temporadas intentando regresar a Primera. Sin embargo, los problemas económicos y dirigenciales han afectado los objetivos de volver al profesionalismo. El equipo riobambeño, campeón del fútbol ecuatoriano en el 2000, es uno de los históricos que sueña con volver a estar en la élite.