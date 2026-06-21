Richard Carapaz se corona vicecampeón del Tour de Suiza

Tour de Suiza: Un podio más y la ilusión intacta por lo que está por venir Richard Carapaz

Richard Carapaz confirma su gran momento antes del Tour de Francia. El ecuatoriano se proclama vicecampeón del Tour de Suiza tras finalizar segundo en la clasificación general de una de las pruebas más exigentes del calendario ciclístico.

En la última etapa, disputada sobre 150,7 kilómetros y más de 4.500 metros de desnivel en los Alpes suizos, Carapaz cruza la meta en la séptima posición, resultado suficiente para asegurar el segundo lugar de la general, a 6 minutos y 32 segundos del campeón.

Pogacar domina la competencia

El esloveno Tadej Pogacar conquista por primera vez el Tour de Suiza tras imponerse también en la etapa reina. El doble campeón del mundo ataca en la subida final y suma su tercera victoria de la semana.

"Ha sido un día muy duro, el recorrido era realmente exigente y el equipo ha hecho un trabajo estupendo", afirma Pogacar tras cruzar la meta.

Un resultado que ilusiona

El vicecampeonato representa un importante impulso para Richard Carapaz de cara al Tour de Francia. Además de subir al podio, el ecuatoriano supera en la clasificación final a ciclistas de renombre como Primož Roglič, Tobias Foss e Ilan Van Wilder, ratificando que llega en un alto nivel competitivo a la principal carrera del año.