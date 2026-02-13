El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a Ecuador este 17 de febrero

La fiesta del Mundial se palpita con fuerza. La emoción y la pasión por el fútbol comienzan a sentirse en Ecuador y Coca-Cola se prepara para vivir el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 26, a través de una serie de experiencias que celebran la historia, la emoción y el espíritu del torneo más importante del planeta.

Coca-Cola prepara la llegada del Tour del Trofeo. Esta será una experiencia única que llegará a Quito el martes 17 de febrero al Quorum del Paseo San Francisco. Los fans ecuatorianos tendrán la oportunidad de ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol: el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Miles de fans de Ecuador podrán disfrutar del Tour con momentos únicos, que incluyen: experiencias alrededor del fútbol y de la historia de Coca-Cola detrás de los mundiales, una fotografía exclusiva con la Copa Mundial de la FIFA™ y un Fan Zone con varias activaciones especiales con la participación de algunos de los partners oficiales de la Copa Mundial de la FIFA™.

“Traer el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola a Ecuador representa una oportunidad extraordinaria para conectar con los aficionados desde la emoción y la pasión que solo el fútbol despierta”, señaló Daniel Moritz, Gerente General de Coca-Cola Ecuador.

Sabrina Sánchez, Director Senior Front Line Marketing para Coca-Cola Ecuador y Perú, destacó que: “Por más de un siglo, Coca-Cola ha sido más que una bebida: ha sido un símbolo de optimismo, un elemento refrescante y un punto de encuentro que une a las personas en momentos memorables.

En esta ocasión, ese espíritu se vive en Ecuador con la llegada del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, una experiencia que celebra la pasión por el fútbol y conecta a los aficionados con uno de los símbolos más importantes del deporte mundial”.

La Copa Mundial de la FIFA 26 será la más grande hasta ahora, abarcando tres países anfitriones Canadá, México y Estados Unidos con más equipos, más partidos y más celebraciones que nunca.

A partir del 3 de enero, 2026, en Riad, Arabia Saudita, el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA visitará 30 Asociaciones Miembros de la FIFA, en 75 paradas, a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América Latina.

Del 13 de febrero al 22 de marzo, los fans de Guatemala, Honduras, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil y México tendrán la oportunidad de sentir todas esas emociones al ver el Trofeo Original en persona.

La única ocasión en la que el Trofeo sale del Museo de la FIFA en Suiza es para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™, presentado por Coca-Cola, y para la Copa Mundial de la FIFA.