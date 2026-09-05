'Es un paso muy importante', dice Hernán Galíndez sobre la llegada de Gallardo a La Tri

El portero nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez se pronunció sobre la posible llegada de Marcelo Gallardo a la Selección de Ecuador.

"Es un paso muy importante que da la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol)", dijo el actual arquero que milita en el Huracán de Argentina.

"Un entrenador de la talla de Gallardo nos hace soñar. Ecuador tiene muy buenos jugadores y puede ser un paso hacia adelante muy importante", resaltó en declaraciones a la prensa argentina.

Además, Galíndez volvió a reiterar su disponibilidad para ser parte del combinado tricolor. "Siempre que me necesiten voy a estar", enfatizó.

"Estaré siempre. Para mí va a ser un privilegio ser parte de la Selección". Hernán Galíndez, portero de Ecuador.

Galíndez jugó con La Tri el Mundial de Norteamérica 2026, fue su segunda Copa del Mundo, después de Catar 2022.

Su experiencia y seguridad en el arco le permitió a Ecuador, comandada en ese momento por Sebastián Becaccece, llegar hasta dieciseisavos de final donde fue eliminado por México.