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EN VIVO | Independiente del Valle vs. Macará por la fecha 29 de la LigaPro 

La fecha 29 de la LigaPro se juega este sábado 5 de septiembre entre Independiente del Valle y Macará. Míralo en vivo en Teleamazonas. 

Jugador de Independiente del Valle calientan antes del partido ante Macará.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

05 sep 2026 - 17:53

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Independiente del Valle recibe a Macará este sábado 5 de septiembre de 2026, en el estadio Banco de Guayaquil, en Amaguaña. El encuentro arranca a las 18:00

El partido es transmitido por señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com

Alineaciones confirmadas:

Independiente del Valle confirmó su alineación para enfrentar a Macará. 

Estos son los once elegidos del profesor Guillermo Sanguinetti para la fecha 29. 

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