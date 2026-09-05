EN VIVO | Independiente del Valle vs. Macará por la fecha 29 de la LigaPro
La fecha 29 de la LigaPro se juega este sábado 5 de septiembre entre Independiente del Valle y Macará. Míralo en vivo en Teleamazonas.
Jugador de Independiente del Valle calientan antes del partido ante Macará.
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Actualizada:
05 sep 2026 - 17:53
Independiente del Valle recibe a Macará este sábado 5 de septiembre de 2026, en el estadio Banco de Guayaquil, en Amaguaña. El encuentro arranca a las 18:00.
El partido es transmitido por señal abierta de Teleamazonas y en la página web de teleamazonas.com.
Alineaciones confirmadas:
Independiente del Valle confirmó su alineación para enfrentar a Macará.
Estos son los once elegidos del profesor Guillermo Sanguinetti para la fecha 29.
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