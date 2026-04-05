El Inter Miami de Messi inaugura el moderno Nu Stadium

Aficionados del Inter Miami asisten a la ceremonia de inauguración del Nu Stadium en Miami, Florida, EE. UU., el 4 de abril de 2026. El Inter Miami recibe al Austin FC.

El Inter Miami inauguró este sábado su estadio permanente, denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio, en una ceremonia presidida por los cofundadores del club que capitanea el argentino Lionel Messi, los hermanos José y Jorge Mas, y el exfutbolista David Beckham.

"Parte de este viaje (...) representa un sueño hecho realidad. Es el comienzo de más experiencias familiares, de seguir celebrando campeonatos juntos y de mostrarle al mundo que, soñando, todo es posible", dijo Jorge Mas después de cortar la cinta inaugural que marcó la apertura del estadio.

"De parte de David, de la familia Beckham, de mí mismo, de mi hermano José y de las esposas de nuestras familias: este es nuestro regalo para nuestras almas y para ustedes", agregó.

La construcción de este estadio, que albergaó su primer encuentro oficial, fue una promesa de los dueños del equipo desde que fundaron el Inter Miami en 2018.

El Austin, entrenado por el español Nico Estévez, tendrá el honor de ser el primer club en ejercer como visitante en el hogar del Inter Miami en la sexta jornada de la MLS, un encuentro para el que las entradas están casi agotadas.

Las obras en el Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, comenzaron en agosto de 2023, y aunque ya está listo para acoger partidos de fútbol, todavía quedan varios detalles por rematar en sus exteriores.

El estadio es el corazón del 'Miami Freedom Park', un extenso terreno de 53 hectáreas que tendrá un parque público, espacios comerciales, hoteles y oficinas, pero que ahora está conformado por estructuras en construcción o terrenos al descubierto.

Miles de seguidores se dieron cita horas antes en los alrededores del nuevo hogar del Inter Miami para asistir a la inauguración, entre los que predominaban las camisetas rosas y negras con el nombre de Messi y las banderas u otros accesorios del Inter Miami.

"Vamos a pasar un buen momento, es como sentirse en la casa de uno, es el equipo de la ciudad al cual seguimos desde hace seis años exactamente", dijo a EFE uno de estos aficionados, Fabio Luna, vestido con una peluca color rosa.

"Es algo hermoso que un equipo tan grande y campeón ya tenga un escenario propio", añadió.

El Nu Stadium posee una capacidad de más de 5.000 asientos que su predecesor, el Chase Stadium, un estadio temporal en el que el Inter Miami disputó sus partidos desde su debut en 2020 hasta el pasado marzo.

En su interior, el Nu Stadium posee una tribuna en honor a Messi, conocida como la 'Leo Messi Stand', un caso poco común de un deportista en activo.

"Estamos súper emocionadas, súper felices de estar acá por primera vez en la inauguración del estadio", dijeron a EFE dos aficionadas argentinas, Rocío Lorenzone y Daniela Macagno.

Además de partidos de fútbol, el Inter Miami también prevé generar ingresos con la organización de conciertos. El primer artista en actuar será el cantante mexicano Carín León, el próximo 28 de junio, en el marco de su gira por Norteamérica.

Todo ello para amortizar una inversión que, solo con el estadio, costó 350 millones de dólares, según cálculos del Miami Herald.

No obstante, su ubicación cerca del aeropuerto internacional de Miami, ha generado cierta preocupación por el tráfico que se puede general los días de partido.

El propio club ha pedido en redes sociales a sus seguidores que acudan en transporte público, ofreciendo descuentos en comida y bebidas, mientras que aerolíneas como American Airlines advirtieron hoy a sus pasajeros que acudan con antelación al aeropuerto.