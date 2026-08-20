Coalición mundial de aficionados pide que Infantino salga de la FIFA

Una coalición de organizaciones de aficionados pidió el jueves 19 de agosto de 2026 la salida del patrón de la FIFA Gianni Infantino, luego de su proyecto fallido de abrirse a inversores privados, además de una "reforma fundamental" de la instancia mundial del fútbol.

"El fútbol pertenece a las personas que llenan los estadios, siguen a sus clubes y selecciones a través de triunfos y penas (...) Sin embargo, un hombre parece considerar que él es más importante", escribieron las organizaciones europea, africana y norteamericana de aficionados, además de unas cuarenta asociaciones nacionales.

En una petición en la plataforma Change.org, los firmantes piden la dimisión de Infantino, valorando que su proyecto anunciado en julio de crear una sociedad comercial "es la culminación de una serie de ataques" llevados a cabo por el dirigente italosuizo, candidato a un nuevo mandato en las próximas elecciones de la FIFA, el 18 de marzo de 2027.

"Desde su implicación clandestina en la Superliga europea al proyecto abortado del Mundial cada dos años, de la política de precios desorbitada del Mundial 2026 a la cultura de la intimidación y el poder personal que ha desarrollado en el seno del fútbol internacional, Gianni Infantino ha traicionado sus funciones y al fútbol en su conjunto", acusan los representantes de los aficionados.

Más allá del caso personal de Infantino, estas organizaciones valoran que "aparte a un individuo no será suficiente, en sí mismo, para reparar los daños", y exigen "una transparencia total alrededor de las decisiones importantes" de la FIFA, además de una "implicación" de las partes afectadas y mecanismos de control.