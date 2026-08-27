Federación de Fútbol de Arabia Saudita da su apoyo a Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante la final de la Copa del Campeonato ASEAN 2026

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita ofreció este jueves 27 de agosto de 2026 su apoyo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA y candidato a su reelección en 2027, pero cada vez más cuestionado por su proyecto abortado de abrir la instancia mundial a inversores privados.

En un comunicado, la federación del país del Golfo "celebra el reconocimiento de errores, de las disculpas, y de la decisión de no seguir adelante con la propuesta" presentada por el dirigente italo-suizo, "unos primeros pasos importantes".

La federación saudita se alineó con Infantino "para restablecer la unidad en el seno de la familia del fútbol y seguir fortaleciendo el fútbol en interés de todos".

El mundo del fútbol se está polarizando en torno a la gobernanza de Infantino, considerada opaca por sus adversarios, que le reprochan haber elaborado sin consultar a nadie un plan que habría canalizado los ingresos del Mundial hacia una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Aunque el dirigente ha abandonado esta idea desde entonces, las críticas siguen acumulándose y algunas de las federaciones europeas más importantes le han retirado su apoyo de cara a las elecciones de marzo de 2027.

Respaldado por la confederación africana, entre otras, Infantino es por ahora el único candidato.

Arabia Saudita, que albergará el Mundial en 2034, ha invertido ampliamente en el fútbol en los últimos años, especialmente mediante el desarrollo de su campeonato nacional, en el que actualmente juegan Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.