El consejo de administración del Atlético respalda no traspasar a Julián al Barça

El consejo de administración del Atlético de Madrid respalda "de forma unánime" la decisión de no traspasar al delantero argentino Julián Álvarez al FC Barcelona, informó este jueves 27 de agosto de 2026 el club rojiblanco en un comunicado.

"Ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos (el Barcelona) en relación al traspaso de Julián Álvarez" al club azulgrana, asegura la nota.

El Atlético está "abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes", afirma la entidad rojiblanca.

Pero, en este caso, los miembros del consejo de administración del club consideran que el Barcelona no se ha comportado de la manera adecuada y por eso rechazan una negociación por el delantero argentino.

El Atlético ha llegado a denunciar al Barcelona ante la FIFA y también ante la Federación Española por los contactos del club catalán con Julián Álvarez.

Estos contactos se habrían producido fuera de los plazos que se contemplan para ello ya espaldas del club rojiblanco.

El Atlético se muestra "convencido" de que Julián Álvarez "comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos".

La Araña, que el domingo fue abucheado en el partido de LaLiga contra el Villarreal en el Metropolitano, lleva dos días sin acudir a entrenar con su equipo por una indisposición.

La reafirmación de la posición del Atlético llega al día siguiente de que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, asegurara que mantenían su oferta por el jugador.

El mandatario azulgrana se limitó a afirmar que es una oferta "muy importante" sin precisar el monto, pero según la prensa española, podría rondar los 100 millones de euros (115 millones de dólares)