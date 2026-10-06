¡EN VIVO! Argentina vs Benín: la histórica despedida de Lionel Messi en el Monumental

El delantero argentino Lionel Messi (n.º 10) saluda a los aficionados mientras calienta antes del partido amistoso internacional de fútbol entre Argentina y Benín.

Una noche cargada de emoción y gloria deportiva se vive en el estadio Monumental cuando la Selección Argentina enfrenta a su par de Benín en un encuentro amistoso que marcará el cierre de la carrera internacional de Lionel Messi.

Tras dos décadas vistiendo la camiseta 'albiceleste' y habiendo alcanzado la cima del fútbol mundial en Catar 2022, el capitán rosarino pondrá fin a una era dorada que deja un legado imborrable en la historia del deporte mundial.

Para este compromiso histórico, el entrenador Lionel Scaloni alineará a sus habituales titulares desde el inicio.

Emiliano Martínez custodiará el arco, secundado en la línea defensiva por Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. El mediocampo estará conformado por Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras que el tridente de ataque contará con Lionel Messi al mando, acompañado por Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Asimismo, la Argentina saldrá al campo luciendo una indumentaria conmemorativa de edición especial con detalles dorados en homenaje a su figura.

#AD10S 🐐 ✔️ Formación confirmada de la Scaloneta para vivir una noche mágica en el Monumental 🫶 Sí, guardate esta imagen para toda la vida ⚽️ Se nos viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Benín 🇧🇯 Una vez más, ¡todos juntos! 🥹 https://t.co/RBDILpqxhF — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

La fiesta en el recinto de Núñez comenzó horas antes del choque estelar con un despliegue festivo en las tribunas y una variada grilla de espectáculos musicales que incluyó presentaciones de agrupaciones como Damas Gratis, Q'Lokura, Amar Azul y Román el Original. Los miles de fanáticos colmaron las gradas desde temprano para brindarle un ensordecedor agradecimiento al '10' por sus años de entrega y los títulos conseguidos con la casaca nacional.

En el plano deportivo, el choque representa el primer enfrentamiento de la historia entre las selecciones absolutas de Argentina y Benín.

El DT del conjunto africano, Gernot Rohr, y el guardameta Marcel Dandjinou destacaron en la previa la trascendencia de medirse ante los campeones del mundo, asegurando que su plantel encara el compromiso con la máxima concentración y el objetivo de competir dignamente a pesar del clima festivo.

La expectativa por el pitazo inicial mantiene la atención del mundo futbolístico posada en Buenos Aires.

Con una marca de 208 partidos internacionales, más de 120 goles y múltiples trofeos continentales y mundiales, la última presentación de Lionel Messi en la Selección Argentina bajará el telón a una de las trayectorias más ilustres de todos los tiempos.