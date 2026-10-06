Neymar despide a Messi con una emotiva carta al 10 en su último partido con Argentina

Partido amistoso internacional - Argentina vs. Benín - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - 6 de octubre de 2026. Lionel Messi, de Argentina,

Neymar Jr. no quiso dejar pasar la oportunidad de rendir un emotivo homenaje a Lionel Messi en la noche en que el astro argentino se despidió definitivamente de la selección de su país.

A través de sus redes sociales, el atacante brasileño dedicó sentidas palabras hacia quien no solo considera una leyenda del deporte, sino también uno de sus amigos más cercanos tanto dentro como fuera del terreno de juego.

"Quienes amamos el fútbol te hemos disfrutado durante todos estos años… Hoy es tu último partido vistiendo la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz", escribió Neymar para dar inicio a una carta que rápidamente dio la vuelta al mundo.

#AD10S 🐐 🎇 Está iluminado desde que nació 🙌 🔟 Te amamos, capi 🫶 https://t.co/slGY1DlORa — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

El brasileño enfatizó el impacto global de la carrera de 'La Pulga', asegurando que el agradecimiento trasciende fronteras y no se limita exclusivamente al pueblo argentino.

En su mensaje, el crack de la 'Canarinha' expresó de manera directa su gratitud personal y el orgullo de haber compartido momentos inolvidables en la élite del balompié mundial.

"No solo Argentina te agradece, el mundo entero te agradece todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y aún más haber hecho historia a tu lado. GRACIAS Leo Messi", concluyó el atacante paulista.

La complicidad entre ambos astros se consolidó durante su exitoso paso por el FC Barcelona, etapa en la que formaron un tridente letal y conquistaron un total de nueve títulos.

Entre sus trofeos más destacados vestidos de azulgrana figuran la UEFA Champions League 2014-15, dos Ligas españolas, tres Copas del Rey, un Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España, marco donde mostraron una de las mejores versiones colectivas del fútbol moderno.

#SelecciónMayor A los 39 años, Messi vuelve a estar entre los mejores del mundo: otra vez nominado al Balón de Oro. 📰 https://t.co/HxRW01ACfE https://t.co/4bNI2Fux6i — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 6, 2026

Años más tarde, los caminos de ambas figuras volvieron a unirse en las filas del París Saint-Germain, donde sumaron tres títulos más a su palmarés conjunto: dos trofeos de la Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

Con este emotivo mensaje, Neymar selló el respeto mutuo que se profesan dos gigantes del balompié sudamericano en la histórica jornada que marcó el adiós de Lionel Messi a la camiseta 'albiceleste'.