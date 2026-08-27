La fecha 27 de la LigaPro: fechas y horarios para ver el posible debut de Damián 'Kitu' Díaz

Machala, Ecuador 23 de Julio de 2026 En el estadio 9 de Mayo,el Orense recibe al Aucas por la fecha 21 del campeonato nacional del futbol liga.

El estadio Jocay de Manta se alista para albergar uno de los duelos más atractivos del fin de semana en la LigaPro Serie A 2026. Este sábado 29 de agosto, a partir de las 19:00, Barcelona visitará a Manta FC en un compromiso correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la etapa regular, con la urgencia de sumar tres puntos para mantenerse firme en la pelea por los primeros puestos del torneo.

El ingrediente principal de este cotejo pasa por la posible reaparición de Damián 'Kitu' Díaz con la camiseta torera. Tras oficializarse su retorno hasta diciembre de 2027 y haber completado sus primeras sesiones de entrenamiento en el Estadio Monumental, el mediocampista de 40 años quedó plenamente habilitado e inscrito ante los organismos de la LigaPro, integrando la lista de concentrados por el cuerpo técnico para este desplazamiento a la Costa.

LigaPro Serie A 2026 - Fecha 27 Señal Abierta - Teleamazonas Fecha / Hora Partido Estadio Transmisión Sáb 29 Ago

13:00 Independiente del Valle vs. Univ. Católica Banco Guayaquil (Quito) Teleamazonas / Zapping Sáb 29 Ago

16:00 Guayaquil City vs. Liga de Quito Christian Benítez (Guayaquil) Teleamazonas / Zapping

Barcelona llega a este choque motivado luego de conseguir una contundente victoria 3-0 en la fecha previa frente a Orense en Guayaquil. El equipo dirigido por el estratega amarillo busca consolidar un funcionamiento colectivo fluido en el tramo final del campeonato, aprovechando el despliegue en ataque de sus extremos y la experiencia de su bloque defensivo para evitar sorpresas en una plaza tradicionalmente compleja.

Por su parte, Manta FC afronta esta jornada golpeado en lo moral tras sufrir una severa derrota 5-1 ante Universidad Católica en el Olímpico Atahualpa. El conjunto atunero necesita hacer valer su localía y la humedad del puerto manabita para recortar distancias en la tabla de posiciones y distanciarse de forma definitiva de la zona de descenso en las fechas culminantes del certamen.

En el aspecto táctico, el entrenador del cuadro guayaquileño contempla arrancar con la base que sumó de a tres el fin de semana pasado, dejando la alternativa de Díaz para la segunda mitad como una variante clave de manejo de ritmo y pelota parada. La última visita del 'Kitu' al Jocay vistiendo la divisa canaria se remonta a torneos pasados donde fue determinante en la elaboración del juego colectivo.