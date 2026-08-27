Damián 'Kitu' Díaz entrena en Barcelona: el 10 se prepara para  su debut en el campeonato 

Damián 'Kitu' Díaz ya luce nuevamente la indumentaria de Barcelona Sporting Club. El experimentado mediocampista ofensivo completó su primera sesión de entrenamiento en el estadio Monumental Banco Pichincha bajo la supervisión del cuerpo técnico torero, iniciando así de forma oficial su tercera etapa en el club guayaquileño tras cerrar su ciclo en Guayaquil City.

La jornada arrancó con el saludo del futbolista hacia sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico antes de saltar al terreno de juego. Durante la práctica, el volante argentino-ecuatoriano realizó trabajos físicos de adaptación y participó en los ejercicios tácticos con balón, mostrando un ritmo competitivo idóneo al haber sumado minutos de forma regular en las últimas fechas del torneo nacional.

El retorno del 'Kitu' a las canchas del Monumental genera una renovada expectativa en la afición canaria. A sus 40 años, el mediocampista firmó un vínculo contractual con la institución hasta diciembre de 2027, con el objetivo de aportar jerarquía, liderazgo en el camerino y variantes creativas en la generación de juego ofensivo para la fase decisiva de la temporada.

La directiva de Barcelona SC aceleró los trámites administrativos ante la LigaPro para garantizar su habilitación inmediata. Al encontrarse con su registro completo y su tránsfer al día, el estratega amarillo cuenta con la opción de incluirlo en la lista de convocados para el próximo compromiso frente a Manta FC en condición de visitante.

Los números de Díaz en el equipo torero respaldan su estatus histórico dentro de la institución. En sus dos ciclos previos (2011-2013 y 2016-2024), el '10' disputó 346 partidos oficiales, anotó 90 goles y dio la vuelta olímpica como campeón de la Serie A de Ecuador en los años 2012, 2016 y 2020, además de alcanzar dos semifinales de Copa Libertadores.

El plantel principal continuará sus entrenamientos a puerta cerrada para ajustar la alineación titular que buscará los tres puntos este fin de semana. La presencia de Díaz en el trabajo diario no solo refuerza la competencia interna en la zona de creación, sino que también marca el inicio del tramo final de una carrera emblemática para el balompié ecuatoriano.