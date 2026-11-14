De soñar con ser marinero o policía a conquistar Europa: el PSG cuenta la historia de Willian Pacho

El defensa ecuatoriano Willian Pacho es uno de los referentes en La Tri y en el PSG.

Willian Pacho nunca imaginó que llegaría a conquistar Europa con un balón de fútbol. Cuando era niño, en Quinindé, provincia de Esmeraldas, sus sueños eran otros: quería ser marinero o policía.

Hoy, el ecuatoriano es bicampeón de la Champions League y protagonista de un documental preparado por el Paris Saint-Germain (PSG), que muestra la historia detrás del futbolista.

La producción, titulada 'Tras los pasos de Willian Pacho', fue estrenada el viernes 13 de noviembre de 2026 en las plataformas digitales del club francés. A través de testimonios, recuerdos e imágenes, el documental reconstruye el camino del defensor desde las calles de su ciudad natal hasta los escenarios más importantes del fútbol europeo.

"No soñaba con ser futbolista. Soñaba con ser marinero o policía", confiesa Pacho durante el reportaje. Una declaración que permite conocer una faceta poco habitual del jugador y recordar que su historia comenzó lejos de los grandes estadios.

El documental también da protagonismo a las personas que acompañaron sus primeros pasos. Uno de ellos es Byron Cedeño, uno de sus primeros entrenadores en Quinindé, quien recuerda al futbolista como un niño tranquilo, sencillo y humilde.

"Era un chico tranquilo, sencillo y humilde. Cuando le decíamos: Ayúdame a recoger esa pelota o anda a buscar un cono, nunca se negaba", relata Cedeño, al recordar los entrenamientos de sus primeros años.

La producción repasa además su recorrido por el fútbol ecuatoriano, desde Huracán de Quinindé hasta Independiente del Valle, antes de dar el salto al fútbol europeo y vestir las camisetas del Royal Antwerp de Bélgica, Eintracht Frankfurt de Alemania y, finalmente, Paris Saint-Germain.

Pero llegar a la cima del fútbol europeo tampoco estaba entre sus expectativas de niño. "Nunca me hubiera imaginado que podría ganar una Champions League. Cuando era pequeño, ni siquiera pensaba que fuera posible", reconoce el defensor.

Pacho también reflexiona sobre el significado de sus logros y la posibilidad de convertirse en una inspiración para otros jóvenes ecuatorianos. "Una de las cosas que me marcó mucho es ver cómo a muchas personas de Ecuador las he incentivado a que sí se puede luchar por sus sueños", expresa.

Con este documental, el PSG pone el foco en la historia personal de uno de sus defensores. Más allá de los títulos y los reconocimientos, la producción recuerda que detrás del campeón de Europa está aquel niño de Quinindé que comenzó jugando al fútbol sin imaginar hasta dónde podía llegar.