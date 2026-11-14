El estadio Monumental, una plaza favorable para la Selección de Ecuador

El estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil se ha convertido en una plaza favorable para la selección ecuatoriana de fútbol. Aunque Quito ha sido tradicionalmente su principal sede como local, la Tricolor también ha conseguido resultados importantes en el escenario de Barcelona Sporting Club.

Desde su primera presentación en este estadio, en 1989, Ecuador ha disputado nueve partidos por Eliminatorias Sudamericanas, con un registro de cinco victorias, tres empates y una derrota. Estos números representan un rendimiento positivo y muestran que Guayaquil también ha sido un escenario en el que la Selección ha conseguido hacerse fuerte.

La única derrota de Ecuador en este escenario ocurrió el 5 de septiembre de 1993, cuando cayó 0-1 ante Uruguay, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Desde entonces, la Tricolor no ha vuelto a perder en el Monumental por eliminatorias.

Un historial marcado por la regularidad

El primer triunfo de Ecuador en este escenario llegó el 24 de septiembre de 1989, con un 3-1 frente a Paraguay. A partir de entonces, la Selección consiguió resultados importantes, entre ellos la goleada 4-1 ante Perú en las eliminatorias rumbo al Mundial de Francia 1998 y el 3-0 frente a Bolivia en el camino a Catar 2022.

Precisamente Bolivia es uno de los rivales ante los que Ecuador ha conseguido sus mejores resultados en Guayaquil. En noviembre de 2024, la Tricolor volvió a imponerse ante la selección del Altiplano, esta vez por 4-0, con un doblete de Gonzalo Plata y anotaciones de Enner Valencia y Alan Minda.

Los últimos compromisos también ampliaron el balance favorable. En junio de 2025, Ecuador empató 0-0 frente a Brasil, mientras que en septiembre del mismo año derrotó 1-0 a Argentina, con un gol de Enner Valencia.

El balance de Ecuador en el Monumental

El registro permite concluir que el Monumental ha sido una sede favorable para Ecuador.

Aunque el estadio Olímpico Atahualpa ha sido históricamente la principal casa de la Selección, los resultados demuestran que el Monumental también puede ofrecer condiciones favorables para competir y sumar puntos en las eliminatorias.